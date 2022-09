Sind mit einer schwerwiegenden Diagnose konfrontiert: Martina Gedeck und Klaus Maria Brandauer in "Auslöschung", ORF 2, 23.25 Uhr.

19.40 REPORTAGE

Re: Venedigs Frauen am Steuer – Platz da, Männer! Wer In Venedig wohnt und sich frei abseits des Tourismus bewegen will, der muss Boot fahren können. Bisher sind das vor allem Männer. Marta Canino möchte das ändern und Venedigs Frauen mit Fahrstunden wieder hinters Steuer holen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTARFILM

Asbest, eine unendliche Geschichte Obwohl Asbest in der EU seit 2005 weitgehend verboten ist, ist es auch heute noch ein Problem. Die Doku beleuchtet, wie das gesundheitsgefährdende Material weiterhin produziert und vermarktet wird und verheerende Schäden anrichtet. Bis 21.50, Arte

21.05 LIVE

Wahl 22: Tirol – Die Konfrontation Tirol wählt einen neuen Landtag. Live mit Susanne Schnabl und Georg Laich diskutieren die Spitzen der im Landtag vertretenen Parteien: Anton Mattle (ÖVP), Georg Dornauer (SPÖ), Markus Abwerzger (FPÖ), Gebi Mair (Die Grünen), Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) und Dominik Oberhofer (Neos). Bis 22.15, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Schlagersänger Roland Kaiser und Filmemacherin Kurdwin Ayub sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 22.50, ORF 1

22.50 SERIE

Milch und Honig Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer stellen sich als kulinarische Abenteurer einer neuen Herausforderung und beschäftigen sich mit den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Produktion von Honig. Bis 23.20, ORF 1

22.50 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Leben unter den Taliban Afghanistan war lange Heimat eines besonders moderat und ideologisch flexibel ausgeprägten Islam. Seit dem Rückzug der internationalen Truppen 2021 steht das Land wieder unter der Herrschaft der Taliban. Wie leben die Menschen jetzt? Bis 23.25, ORF2

23.25 ALZHEIMER

Die Auslöschung (A/D 2021, Nikolaus Leytner) Die Veränderungen, die auf eine Krankheit hindeuten, stellen sich schleichend ein. Ernst (Klaus Maria Brandauer) schafft es zunächst noch, sie zu überspielen – bis die Alzheimer-Diagnose kommt und Judith (Martina Gedeck) zu verlieren droht, was sie an dem älteren Mann liebt. Nikolaus Leytners Film ist mit Birgit Minichmayr und Philipp Hochmair auch in den Nebenrollen formidabel besetzt. Bis 0.55, ORF 2

0.10 WESTERN

Zwölf Uhr mittags (High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Ein Mann (Gary Cooper) allein auf leergefegter Straße beim Versuch, sich selbst treu zu bleiben – auch dann noch, wenn alle anderen das Weite suchen. Mit Grace Kelly als geprüfter Ehefrau und der Oscar-prämierten Filmmusik von Dimitri Tiomkin (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin’) schuf Fred Zinnemann einen oft variierten Archetypus des Western. Bis 1.30, HR