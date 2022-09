Service:

Das Programm der Kaiser Wiesn



Wo das Oktoberfest noch Einzug hält



Der Prater ist bei weitem nicht der einzige Ort in und um Wien, der sich dieser Tage Bayern und seinen Bräuchen verschreibt.

Hawidere Im Beisl in der Ullmannstraße im 15. Bezirk werden bis 30. September Specials wie Obazda- oder Kümmelbraten-Burger serviert. Die Auswahl an Bier ist hier ohnedies das ganze Jahr groß. Ersteres schafft es derzeit sogar ins Dessert (Banane-Weißbier-Cheesecake).

Brunner Wiesn Das laut Veranstalter größte Oktoberfest Niederösterreichs steigt am Rande Wiens in Brunn am Gebirge. Bis 1. Oktober wird von Donnerstag bis Samstag gefeiert: Die No Angels, DJ Robin (Layla) oder Rednex waren zum Auftakt vergangene Woche da, diesen Donnerstag geht es mit The Boss Hoss weiter.

Fräuleins Lederhosen findet man in dem Donaukanal-Lokal bei der Aspernbrücke nicht, dafür aber ein anderes bayerisches Traditionsgut: den Usus, sich selbst Getränke und Speisen in einen Gastgarten mitzubringen. Das ist explizit erwünscht. Und: Es kann gegrillt werden. (red)