"Sein – Das Magazin für Menschen mit Erfahrung" geht im November an den Start. Logo: Österreichischer Wirtschaftsverlag

Wien – Der Österreichische Wirtschaftsverlag bringt ein neues Publikumsmagazin heraus: "Sein – Das Magazin für Menschen mit Erfahrung" soll ab November erscheinen und richtet sich an Menschen über 60 Jahren. Der Verlag sehe "in einem niveauvollen Qualitätsmagazin für Ältere eine Lücke im Medienmarkt", hieß es am Montag in einer Aussendung.

Geplant ist eine monatliche Erscheinungsweise in Print, ergänzt von einem Webauftritt, einem E-Mail Newsletter und Social-Media Kanälen. Bereits im September ist eine Nullnummer erschienen, im November wird die erste reguläre Ausgabe an Kiosken in ganz Österreich und per Abo erhältlich sein.

Neben aktuellen Themen soll es um "Lebenslust, Gesundheit, Genuss, Reise, Kultur, Mode und Brauchbares aus der digitalen Welt" gehen für Menschen, "die auch im Ruhestand noch viel vorhaben". Wesentlich dabei sei eine "qualitativ hochwertige, zeitgemäße Aufbereitung für die Zielgruppe". So sollen auch "Tabuthemen" wie etwa Sexualität im Alter aufgegriffen werden. (red, 19.9.2022)