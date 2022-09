Ein Teil des Vorlasses des 92-jährigen Mitbegründers der Wiener Gruppe geht an die Wiener Institution

Gerhard Rühm schenkt dem Wiener mumok seinen bildnerischen Vorlass. Foto: APA

Der Kernbestand des bildnerischen Werks von Universalkünstler Gerhard Rühm wandert ins Wiener mumok. Der 92-jährige Mitbegründer der Wiener Gruppe hat der Institution im Museumsquartier das rund 1.500 Arbeiten umfassende Konvolut geschenkt, teilte das mumok am Montag mit. Die Vorstellung, dass die Sammlung nach seinem Tod "aufgelöst und in alle Welt verstreut" würde, sei für Rühm "höchst beunruhigend" gewesen, so die Begründung für die Schenkung.

"In Ergänzung zum musikalischen und literarischen Vorlass, den die Österreichische Nationalbibliothek 2012 erworben hat, ist es damit gelungen, das richtungsweisende Lebenswerk eines der bedeutendsten österreichischen Künstler für die Nachwelt zu sichern", freut sich mumok-Chefin Karola Kraus über die Gabe. Diese soll im Sinne einer laufenden Erweiterung künftig um weitere Materialien ergänzt werden. (APA, 19.9.2022)