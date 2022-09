Die äthiopische Regierung steht nach der Veröffentlichung des Berichts unter Druck. Foto: AP

Genf / Mekelle /Addis Abeba – Nach Einschätzung von Uno-Experten hat Äthiopiens Zentralregierung im Konflikt in der Region Tigray Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Die Kommission aus drei Menschenrechtsexperten erklärte in einem am Montag vorgelegten Bericht, sie habe Belege für zahlreiche Verstöße von allen Seiten seit Beginn der Kämpfe in der nördlichen Region Tigray im November 2020 gefunden.

Dringend Hilfe benötigt

Die Kommission habe "hinreichenden Grund zu der Annahme, dass diese Verstöße in mehreren Fällen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen". Die Ermittler wiesen auf die verheerende Lage in der Konfliktregion hin, wo die äthiopische Zentralregierung und ihre Verbündeten seit mehr als einem Jahr rund sechs Millionen Menschen den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Internet oder Bankgeschäften verweigern. Weil auch humanitäre Hilfe stark eingeschränkt ist, sind mittlerweile 90 Prozent der Bevölkerung dringend auf Hilfe angewiesen.

Es gebe hinreichenden Grund zu der Annahme, dass die Zentralregierung und die mit ihr verbündeten Regionalregierungen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben und weiterhin begehen", heißt es in dem Bericht. Konkret monieren die Experten "Verfolgung aus ethnischen Gründen und andere unmenschliche Handlungen". Demnach fügen die Regierung und ihre Verbündeten den Menschen "absichtlich großes Leid" zu, indem sie humanitäre Hilfe für die Tigray-Region behindern oder verweigern.

Appell an Regierung

Die Kommissionsvorsitzende Kaari Betty Murungi forderte die äthiopische Regierung dazu auf, "sofort grundlegende Dienstleistungen wiederherzustellen und vollen und ungehinderten humanitären Zugang zu gewährleisten". Auch appellierte sie an die Behörden in Tigray, humanitäre Organisationen ungestört arbeiten zu lassen. Bei einer Wiederaufnahme der Kämpfe bestehe das Risiko, dass die Zivilbevölkerung weiter leide und weitere Gräueltaten begangen würden, warnte Murungi.

Ein Sprecher der TPLF-Rebellen erklärte in einer ersten Reaktion auf den UN-Bericht, die Rebellen hätten schon "immer" angegeben, dass die äthiopische Regierung in Tigray Menschenrechtsverletzungen begehe. (APA, 19.9.2022)