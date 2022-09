Elon Musk schaut in die Ferne Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Tesla-Chef und SpaceX-CEO Elon Musk will eine Ausnahme von Sanktionen gegen den Iran beantragen. Musk will in dem Land seinen Starlink-Satelliten-Breitbanddienst anbieten. Dies teilte Musk am Montag auf Twitter mit.

Im Iran finden zurzeit große Proteste wegen des Todes einer Frau in Polizeigewahrsam statt. Einige Twitter-Nutzer hatten Musk aufgefordert, seine satellitengestützten Internetstationen bereitzustellen, um den im Iran stark eingeschränkten Zugang zu sozialen Medien zu ermöglichen.

Musk gab nicht an, von welchem Land Starlink Ausnahmen beantragen würde. Auf Nachfrage eines weiteren Nutzers, versicherte er aber, dass er auch versuchen würde, Starlink in andere Länder zu bekommen, die unter einer Diktatur leben. (Reuters/red, 20.9.2022)