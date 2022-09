Halt, stopp! Foto: Reuters/Gregory Fisher-USA TODAY Sports

Buffalo – Super-Bowl-Favorit Buffalo Bills hat mit dem zweiten überzeugenden Saisonsieg seinen Status in der NFL untermauert. Im ersten Heimspiel holten die Bills gegen die Tennessee Titans am Montagabend ein 41:7. Quarterback Josh Allen hatte wie schon zum Auftakt gegen Titelverteidiger Los Angeles Rams einen starken Football-Abend und kam am Ende auf vier Touchdown-Pässe und insgesamt 317 Yards in der Luft.

Drei der Touchdowns fing Stefon Diggs, der mit seinen über insgesamt 148 Yards gefangenen Pässen kaum aufzuhalten war. "Wir hatten ein paar Leute mit unglaublichen Aktionen, Stefon Diggs war unfassbar", sagte Allen. Sorgen gab es wegen einer Kopfverletzung bei Verteidiger Dane Jackson, der im zweiten Viertel mit einem Bills-Teamkollegen zusammengekracht war und dabei den Nacken deutlich sichtbar nach hinten überstreckt hatte. Das Spiel war danach für fast zehn Minuten unterbrochen. Jackson wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht.

Eagles schlagen Vikings

In der zweiten Partie des Abends gewannen die Philadelphia Eagles ihr Heimspiel gegen die Minnesota Vikings 24:7. Mann des Spiels war Quarterback Jalen Hurts mit insgesamt drei Touchdowns. Zwei erlief er selbst, den von Quez Watkins ermöglichte er mit einem Pass. Insgesamt warf er für 333 Yards. Die Eagles sind damit eines von nur noch sechs Teams in der NFL, die nach zwei Spieltagen ungeschlagen sind. (APA, 20.9.2022)