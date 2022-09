Oder wären: 130 Anmeldungen für einen Event, der nicht irgendwo in der schwer erreichbaren Provinz, sondern mitten in Wien – in der Alten Donau – stattfindet, sind, wie bereits gesagt, bezeichnend. Erst recht, wenn man bedenkt, dass bis einen oder zwei Tage vor dem Bewerb de facto Sommer war.

Wirklich unwirtlich wurde es erst am Ende der letzten Woche. Und das Kaiserwasser, das durch einen schmalen Kanal erreichbare Nebengewässer, in dem die etwa einen Kilometer lange Schwimmstrecke markiert war, hatte auch am Samstagabend immer noch knappe 20 Grad: Draußen war es, bei angeblich 14 Grad, eindeutig ungemütlicher – erst recht, als zum Wind Regen kam.