Erich von Stroheim am Set von "Gier" (1924). Foto: imago images/Mary Evans

Das Österreichische Filmmuseum hat im Frühjahr 2022 eine bedeutende Sammlung über den österreichisch-amerikanischen Filmemacher Erich von Stroheim (1885-1957) erworben. Der Regisseur galt als ein Meister des Stummfilms und hat sich nach seiner Emigration immer wieder mit seiner Geburtsstadt Wien auseinandergesetzt. So entstanden in den USA Filme wie "Merry-Go-Round" (1923) oder "The Wedding March" (1926-28).

Die Sammlung wurde vom US-Filmhistoriker Richard Koszarski erworben. Sie ermögliche nicht nur die Erforschung von Erich von Stroheims Leben und Werk, sondern biete auch "einen spannenden Einblick in die Filmindustrie der 1910er, 20er und 30er Jahre und das zeitgenössische Studiosystem", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Die "Richard Koszarski – Erich von Stroheim Collection" soll in den kommenden Jahren bearbeitet und erschlossen werden. Ziel sei, eine digital zugängliche Studiensammlung Ende 2024 zu präsentieren. Außerdem soll im kommenden Jahr ein Patenschaftsprojekt gestartet werden, um die Erschließung sowie den Ankauf weiterer Filme Stroheims zu ermöglichen. (APA, 20.9.2022)