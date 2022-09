Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Vor der Länderspielpause liegt wieder eine sehr ereignisreiche Woche hinter uns. In der Tabelle konnte die Austria den SK Rapid, der derzeit nur auf dem achten Rang liegt, überholen. Doch nach den letzten Wochen fühlt sich das 1:1 des SCR in Salzburg wie ein Sieg an – Erleichterung und Aufatmen sind groß. Es haben sich mittlerweile fünf verschiedene Listen gebildet, die das Rapid-Präsidium stellen wollen. Darunter auch klingende Namen wie Steffen Hofmann und Horst Heldt. Markus sortiert all die Infos, hat aber Alexander Wrabetz, der der Liste Hofmann angehören soll, unterschlagen. Bei der Austria konnte man nach der 1:4-Niederlage in Polen mit einem 3:0-Sieg auf den vierten Tabellenrang vorstoßen und wichtige Punkte vor dem schweren Oktoberprogramm sammeln.

Auch die Zweierteams sind wie immer Thema, und in der Kicktipp-Runde fehlt noch ein Spiel im September, alles ist noch offen.



Frage der Woche

Wer oder was ist der innere Zirkel bei Rapid? Stefan und Markus waren im Podcast nicht einer Meinung, was meinen Sie? Posten Sie im Forum! (Stefan Novotny, Markus Friebis, 20.9.2022)