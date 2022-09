Nach Merkel und Scholz soll auch ihr – und ihrer Partei – von der Hamburger Agentur ein frischeres Image verpasst werden: der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner.

Foto: IMAGO/Martin Juen

Die Hamburger Kommunikationsagentur Brinkert Lück Creatives wird künftig die SPÖ auf Bundesebene bei Kampagnen betreuen. Die international arbeitende Agentur mit 60 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland und der Schweiz zeichnete im deutschen Bundestagswahlkampf im vergangenen Jahr bereits für die Kampagne des SPD-Spitzenkandidaten und nunmehrigen deutschen Kanzlers Olaf Scholz verantwortlich.

Unternehmensgründer Raphael Brinkert war zuvor aber auch schon für die direkte politische Konkurrenz tätig gewesen – nämlich für Scholz' Vorgängerin im Kanzleramt, Angela Merkel von der CDU. Die SPÖ soll das Unternehmen nun sowohl bei digitalen als auch bei analogen Kampagnen beraten und unterstützen.

Erste Kampagnen ab Oktober



Man sei bereits im Februar im Willy-Brandt-Haus in Berlin, der Bundeszentrale der SPD, zu Gast gewesen und habe gemeinsam mit den Verantwortlichen die Scholz-Kampagne analysiert, heißt es dazu von SPÖ-Kommunikationschef Stefan Wenzel-Hirsch zum STANDARD: "Die Bildsprache und das Corporate Design sind uns sehr positiv aufgefallen." Es sei eine sehr auffällige und kreative, zugleich aber sehr klare und einfache Kampagne gewesen, die sich auf die Kernthemen konzentriert habe. Dazu habe es einen sehr modernen und frischen Zugang im digitalen Bereich gegeben. "Das hat sicher Maßstäbe für die politische Kampagnenarbeit in Deutschland gesetzt", sagte Wenzel-Hirsch.

Ein Sujet der Scholz-Kampagne 2021 am Willy-Brandt-Haus in Berlin. Foto: Colette Schmidt

In den vergangenen Wochen habe man Gespräche mit Brinkert geführt und sich bald geeinigt. Die Agentur solle kreative Ideen für Kampagnen liefern und sie dann gemeinsam mit dem SPÖ-Team umsetzen. Erste Ergebnisse der Kooperation sollen schon im Oktober sichtbar werden, sagte Wenzel-Hirsch. Mit der Zusammenarbeit wolle man durchaus auch ein Signal an die politischen Mitbewerber senden, dass die SPÖ jederzeit für einen Wahlkampf bereit sei, ist aus der Parteispitze zu hören.

Gebündelte Aufgaben für Online



"Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, Raphael Brinkert als Partner an Bord der SPÖ-Kommunikation zu holen", ließ unterdessen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch per Aussendung wissen. Er sei einer der gefragtesten Werber Deutschlands, mit seiner Kampagne für Scholz habe er "Maßstäbe in der politischen Kampagnenarbeit" gesetzt.

Bereits mit September hat die SPÖ-Bundespartei Thomas Walach, den ehemaligen Chefredakteur des vom einstigen grünen Parlamentarier Peter Pilz gegründeten Onlinemediums "ZackZack", als Chef vom Dienst für digitale Kommunikation an Bord geholt. Er ist dort für die strategische Weiterentwicklung und das Ineinandergreifen der digitalen Kanäle wie Social Media, Website und Newsletter zuständig. (Martin Tschiderer, 20.9.2022)