Besuch im Wiener Funkhaus. Tagsüber arbeitet Heinz Janisch hier als Journalist für die Sendung Menschenbilder, abends und nachts schreibt der 62-Jährige Kinderbücher. Seit fast vier Jahrzehnten geht das so. Wir sprechen darüber, wie er sich seine Neugier bewahrt.

STANDARD: Sie haben sich schon als Kind Geschichten ausgedacht. Ihre beste Story damals?

Janisch: Ich bin oft mit meinem Großvater vor dem Haus gesessen, und wir haben Wolkenkino gespielt. Der Himmel ist der größte Fernseher der Welt, da ist unglaublich viel passiert. Wir haben Reimspiele entwickelt, die mich stundenlang beschäftigt haben: Der Wolkenelefant fliegt gegen die Wand, verstaucht sich die Hand. Das mache ich heute noch.

Die Illustration von Michael Roher ist Heinz Janischs Buch "Schneelöwe", erschienen bei Tyrolia, entnommen. Illustration: Michael Rohrer

STANDARD: War Ihre Kindheit im Burgenland so langweilig, dass Sie angefangen haben zu schreiben?

Janisch: Ich liebe die Langeweile, sie bringt einen dazu, nachzudenken. Wir hatten keine Bücher zu Hause, aber mein Vater hat sich welche ausgeborgt. Dass er sich nach der Arbeit Zeit zum Lesen genommen hat, hat mir imponiert. Als Ministrant habe ich eine Jahreskarte für die Pfarrbibliothek bekommen. Ich habe dort alles gelesen, was herumstand. Außerdem war ich gern mit Stift und Buch unterwegs. Ich habe früh begonnen, in alte Hefte zu schreiben, die sammle ich noch heute, auf Flohmärkten zum Beispiel.

STANDARD: Herr Janisch, Sie sind jetzt 62 Jahre alt und schreiben noch immer Geschichten für Kinder. Verstehen Sie die Jungen noch?

Janisch: Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Es gibt Achtzigjährige, die noch tolle Geschichten schreiben. Ich fokussiere mich auf Themen wie Sehnsucht, Freundschaft, Neugier, Trauer. Die haben hoffentlich etwas Zeitloses. Man muss auch keine Kinder haben, um Bücher für Kinder zu schreiben. Erwin Moser ist dafür das beste Beispiel.

STANDARD: Hatten Sie nie Angst, den Kontakt zu jungen Leserinnen und Lesern zu verlieren?

Janisch: Ich lese die Bücher meiner 13-jährigen Tochter, um mit ihr im Gespräch zu bleiben. Momentan sind das die Fantasy-Abenteuer des Percy Jackson. Ich gehe viel in Schulen, gebe Schreibworkshops und schaue mir an, wie die Kinder auf Fragen reagieren. Meine Lesungen verstehe ich als Begegnungen, ich will die Kinder kennenlernen und schreibe mir oft Buchtipps von ihnen auf. Von den Lehrern natürlich auch.

STANDARD: Was lernen Sie dabei?

Janisch: Dass man ehrlich sein kann und sich nicht verstellen muss. Kinder fragen alles, zum Beispiel: Warum bist du alt?

STANDARD: Ihre Antwort?

Janisch: Weil ich schon 62 Jahre gelebt habe. Ich sage immer, ich bin alt und jung zugleich. Letztens hat mich ein Kind gefragt: "Bist du schwul?" Ich habe wissen wollen, wie es darauf komme. Das Kind meinte: "Weil du Haare wie ein Mädchen hast." Ich mag an diesen Gesprächen, dass man auf Augenhöhe miteinander redet. Es gibt in meinen Büchern auch keine Tabuthemen. In Rote Wangen stirbt mein Großvater. Lehrer äußerten vorab Bedenken: Bloß nichts zu Trauriges! Nachdem ich aus dem Buch vorgelesen hatte, entstand ein Gespräch. Die Kinder haben plötzlich erzählt: Meine Katze ist gestorben, die Nachbarin ist gestorben, die Oma ist krank. Man muss nichts verstecken.

Heinz Janisch lebt in Wien und im Burgenland. Soeben erschienen "Schneelöwe" (Tyrolia) und "Das Goldene Zeitalter – Die Metamorphosen des Ovid" (Nord-Süd).

Foto: Brigitte Friedrich

STANDARD: Ihr Publikum ist ehrlich. Was bekommen Sie zu hören?

Janisch: Mitten in einer Lesung wird aufgezeigt und gefragt: "Hast du nix Lustiges?" Damit kann ich leben. Ich bin bei den Lesungen mittlerweile gewappnet, habe immer eine große Büchertasche mit. Mit drei Büchern komme ich gut durch. Kinder brauchen oft mehr Abwechslung, das war früher etwas anders.

STANDARD: Sind Sechsjährige heute abgebrühter?

Janisch: Sie präsentieren sich mehr, sind mutiger und selbstbewusster. Das finde ich gut. Mir imponiert, wenn ein Kind auf mich zukommt und fragt: "Warum hast du einen Bauch?" Oder bemerkt: "Da fehlt ein Knopf." Oder meint: "Darf ich dir was sagen? Du schwitzt." Da denke ich mir: Das Kind hat völlig recht. Es ist heiß, ich habe drei Kaffee getrunken, und ich schwitze. Ich mag diese Offenheit. Bei den Schreibworkshops sind oft die, die die Stacheln aufstellen, jene, die die schönsten Liebesgeschichten schreiben.

STANDARD: Erinnern Sie sich noch an den größten Verriss eines Kindes?

Janisch: "Das ist langweilig!" Ich finde es natürlich schade, wenn ich nicht schaffe, dass das Kind weiterliest. Aber Literatur ist immer ein Angebot. Das ist wie in der Bäckerei: Der eine will ein Dinkelweckerl, der andere eine Schaumrolle.

STANDARD: Was ist Ihre Literatur?

Janisch: Je nachdem, hoffentlich beides.

STANDARD: Kinder wachsen mit Tiktok und Computerspielen auf. Lesen Kinder überhaupt noch?

Janisch: In Geschichten, die funktionieren, kippen Kinder noch immer rein. Meine Tochter verwendet natürlich auch ihr Handy. Früher hat sie Bilder gemalt, heute dreht sie Filme mit ihrem Handy. Das ist auch ein kreatives Werkzeug.

STANDARD: Keine Angst, dass der Kinderbuchautor ausstirbt?

Janisch: Ich bin davon überzeugt, dass es immer Geschichtenerzähler geben wird.

STANDARD: Lesen Kinder heute anders?

Janisch: Sie lesen anders, aber sie lesen. Manche sind vielleicht unkonzentrierter, weil man heute schneller von einer Sache zur anderen switcht. Ich kenne Kinder, die drei Bücher gleichzeitig lesen. Aber das genauso wie früher – mit roten Wangen und mit Herzklopfen.

STANDARD: Sprechen Kinder heute anders?

Janisch: Natürlich. In der Klasse meiner Tochter gibt es zwölf Sprachen. Die Sätze sind kürzer, im SMS-Stil, aber nicht weniger herzlich. Meine Tochter erfindet mit ihren Freundinnen auch neue Wörter wie "Seelenkompass". Man kann mit Kindern immer gut über Wörter nachdenken.

STANDARD: Wäre es anbiedernd, die Sprache der Kinder zu übernehmen?

Janisch: Gar nicht, manchmal übernehme ich Gedichte, es steht dann darunter: "Florian, acht Jahre." Mein liebstes Gedicht ist von einem Sechsjährigen: "Der Hase springt in die Höhe und sucht sich selber." Existenzialistisch, großartig.

STANDARD: Das Wort "cringe" wird es bei Ihnen nicht geben?

Janisch: Das mag daran liegen, dass ich keine Jugendbücher schreibe. Ich fühle mich im Kinderbuch wohler.

STANDARD: Wie bleiben Sie mit Ihren Geschichten an den Lebenswelten der Kinder dran, ohne Smartphones oder Patchworkfamilien in die Geschichten einzubauen?

Janisch: Ich bin altmodisch, es geht um den Kern von Geschichten, da sind Smartphones wurscht. Mir geht es um Emotionen, die Accessoires sind mir nicht wichtig, das findet eher auf Bildebene statt.

STANDARD: Warum altern manche Kinderbücher gut und andere weniger?

Janisch: Das hat mit dem Tonfall zu tun. Das Betuliche, Pädagogische, moralisch Fordernde ist überholt. Damit tue ich mir auch schwer. Man muss Freiräume lassen.

STANDARD: Wie wird ein Kinderbuch zum Klassiker?

Janisch: Das würde ich auch gern wissen! Ich habe das noch nie verstanden. Aber ich greife ja selber zu Ronja Räubertochter oder Das kleine Ich bin ich. In diesen Kanon würde man natürlich gern rein. Mein Kinderbuch Die Prinzessin auf dem Kürbis ist zwar zum Theaterstück und zur Kinderoper geworden, aber noch lang kein Klassiker.

STANDARD: Welche Themen kommen heute wie früher gut an?

Janisch: Themen wie Selbstfindung werden sicher immer interessieren. Das kleine Ich bin ich ist ein guter Leitfaden. Fragen wie "Wer bin ich?", "Wo geht's hin?" werden immer relevant sein.

STANDARD: Wie hat sich der Tonfall in der Kinderbuchliteratur verändert?

Janisch: Es gibt Wellen, die kommen und gehen. Es gab eine Zeit, da wurde mehr über Sexualität gesprochen, dann wurde der Tod zum Thema. Jetzt geht es um Geschlechterrollen und Geschlechterfindung. Ich finde gut, dass das Kinderbuch auf alles reagiert, was so da ist. Das soll so sein.

STANDARD: Springen Sie auf Trends auf?

Janisch: Ehrlicherweise nein – weil es schon so viele machen. Verlage verschicken gerne Themenlisten, auf denen steht dann: Adoption, Queerness, Umzug, Angst vor Krieg. Ich kreuze da nie etwas an. Themen, mit denen ich mir schwertue, lasse ich lieber aus. Manche können gut auf Knopfdruck eine Geschichte schreiben, ich kann das einfach nicht.

(Anne Feldkamp, RONDO exklusiv, 11.10.2022)