Der aktuelle Nest Wifi basiert noch auf WiFi 5 (802.11ac), das neue Modell soll hier deutlich mehr bieten. Foto: Proschofsky / STANDARD

Eigentlich ist es durchaus logisch, dass ein Unternehmen, das so viel Know-how im Bereich Netzwerk hat, irgendwann einmal einen eigenen Router anbietet. Trotzdem war es eine gewisse Überraschung, als Google im Jahr 2015 seinen ersten WLAN-Router vorstellte. Noch überraschender ist aber ein anderer Umstand: Bislang wurde die Entwicklung nicht eingestellt, ganz im Gegenteil soll nun schon bald die nächste Hardwaregeneration folgen.

Leak

Mit dem Nest Wifi Pro dürfte schon bald ein neuer WLAN-Router aus dem Hause Google vorgestellt werden. Entsprechende Gerüchte bestätigte nun unabsichtlich der US-Händler B&H. Bei diesem war das Gerät nämlich bereits kurz gelistet.

Damit bestätigt sich zunächst vor allem ein zentrales Hardwaredetail: Die neue Routergeneration dürfte deutlich leistungsfähiger als frühere Google-Geräte werden. Handelt es sich dabei doch um ein WiFi-6E-Gerät, das die zusätzlichen Frequenzen im 6-GHz-Bereich, die vielleicht irgendwann auch einmal in Österreich freigegeben werden, unterstützt. Generell verspricht der aktuelle WLAN-Standard bessere Geschwindigkeiten und weniger Interferenzen.

Matter

Bereits vor einigen Wochen ist ein Eintrag bei der US-Regulierungsbehörde FCC aufgetaucht, aus dem hervorgeht, dass der Nest Wifi Pro zusätzlich Support für Bluetooth Low Energy und die Mesh-Netzwerktechnologie Thread haben soll. Das ist wohl mit Blick auf den neuen Smart-Home-Standard Matter gedacht, die neuen Router werden also wohl auch zum Steuern entsprechender Geräte geeignet sein.

Preisfrage

Die wichtigste Information aus dem Listing ist aber eine andere, jene zum Preis. So soll ein einzelnes Modell 199,99 US-Dollar kosten. Zum Vergleich: Der aktuelle Nest Wifi war in den USA ursprünglich um 169,99 US-Dollar zu haben, in Österreich kostet er derzeit im Google Store 139 Euro.

Erneut handelt es sich dabei aber um ein Mesh-System, das im Verbund aus mehreren Routern ein Netz spannt, um eine bessere Abdeckung zu erreichen. Ein Doppelpack wird bei B&H mit 299,99 US-Dollar gelistet, ein Dreierpack gibt es um 399 US-Dollar.

Alle gleich

Interessant ist dabei, dass Google die mit dem letzten Nest Wifi eingeführte Trennung in einen zentralen Router und etwas schwächere Nebenpunkte wieder aufgibt. Hier sollen also wirklich alle Router wieder gleich stark sein.

Während das Design noch ein Geheimnis bleibt, sind aber zumindest die Farben jetzt kein Geheimnis mehr. Und sie entsprechen anderen aktuellen – und kommenden – Pixel-Geräten, also "Snow" (Weiß), "Fog" (Hellblau), "Linen" (Beige) sowie "Lemongrass" (ein leicht grünliches Gelb).

Ausblick

Abzuwarten bleibt, in welchen Ländern der Nest Wifi Pro verkauft wird. Und vor allem auch wann. So gibt es zwar beide Vorgänger auch in Österreich und Deutschland zu kaufen, allerdings erfolgte hier der Marktstart deutlich später als in den USA. (apo, 20.9.2022)