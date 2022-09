Lässt sich von mangelndem Talent nicht beirren: Catherine Frot in "Madame Marguerite oder Die Kunst der schiefen Töne", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Leonine Studios

19.40 REPORTAGE

Re: Alle lieben Ota – Große Kunst aus Böhmen Zwar bieten Galerien in New York und Paris seine Grafiken an, doch selbst weiß er nicht viel davon. Ota Prouza ist psychisch beeinträchtigt und lebt in einer Einrichtung für geschütztes Wohnen im nordböhmischen Rumburk in den Sudeten. Abends malt er hier die Welt, wie er sie sieht. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Energiesparen – der neue Volkssport? Tipps zum Energiesparen schaffen es angesichts des nahenden Winters und der steigenden Preise auf die Titelseiten der Zeitungen. Aber was bringt wirklich etwas? Bis 21.05, ORF 1

20.15 KOMÖDIE

Madame Marguerite oder Die Kunst der schiefen Töne (Marguerite, B/F/CZ 2015, Xavier Giannoli) Baronin Marguerite Dumont schmettert leidenschaftlich Arien in geschlossenen Gesellschaften, trifft aber leider selten die richtigen Töne. Eine Reihe von Umständen führt dazu, dass sie eingeladen wird, an der Pariser Oper zu singen. Catherine Frot brilliert in der an ein historisches Vorbild angelehnten Rolle nicht weniger als später Meryl Streep in Stephen Frears’ Florence Foster Jenkins. Bis 22.20, Arte

20.15 BOX-MELODRAMA

Million Dollar Baby (USA 2004, Clint Eastwood) Boxtrainer Frankie (Clint Eastwood) nimmt widerwillig eine Kellnerin (Hillary Swank) unter seine Fittiche. Von Eastwood punktgenau inszenierter, melodramatischer Neo-Noir. Bis 23.05, Kabel 1

21.05 REPORTAGE

Brennpunkt Österreich: Die Alpen – Wenn die Berge glühen Schmelzende Gletscher, schwindender Permafrost, Murenabgänge und Waldbrände: Das neue Reportage-Format auf ORF 1 beleuchtet in seiner zweiten Ausgabe die Auswirkungen des Klimawandels in den Alpen. Bis 21.55, ORF 1

22.20 DOKUMENTARFILM

100 Jahre Ulysses – James Joyce’ Meisterwerk Vor 100 Jahren wurde James Joyce’ Ulysses erstmals in einer kleinen Pariser Buchhandlung veröffentlicht. In Irland wird Joyce des Verrats beschuldigt, weil er mit Traditionen der irisch-katholischen Kirche bricht. Die Doku taucht mit Interviews und Archivmaterial ein in die Geschichte des vielzitierten und wenig gelesenen Meisterwerks ein. Bis 23.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Italien – rechte Wende in Europa Am 25. September ist Wahltag in Italien. Prognostiziert wird eine rechte Wende. Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik hat Exponenten der Rechtsparteien gefragt und ist durchs Land gefahren, um zu illustrieren, dass das Versprechen der Entfesselung das eine ist, die Fesseln der Realität aber etwas anderes. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Kontinent im Umbruch – die neuen Europäer Während manche Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen werden, stehen andere vor einer protektionistisch anmutenden Festung. Bis 23.40, ORF 2