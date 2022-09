"Die Welt wird immer komplexer, und die Nachrichtensendungen werden kürzer. Es geht nicht um die Frage, ob ich für eine Sendung einen Beitrag länger gestalten will, sondern dass alles komplexer wird, sich die Welt aber immer mehr auf die Twitter-Blase reduziert. Das spielt dem Populismus in die Hände". ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz. Foto: ORF, Thomas Jantzen

Christian Wehrschütz: "Wenn alles ein Massaker ist, ist nichts ein Massaker" – Der ORF-Korrespondent in der Ukraine spricht über Härten der Kriegsberichterstattung, Rhetorik und sein Credo, niemals parteiisch zu sein



ORF-Programm: Wuchteln von Prohaska und Grissemann sowie "MA 2412"-Comeback – ORF setzt auf neues "ZiB"-Studio und frisches Design für Nachrichtensendungen sowie Eigenproduktionen wie "Seitenwechsel" und "Tage, die es nicht gab"

TV-Tagebuch: Kolumnist im Vorhof der Macht: Tassilo Wallentin – Dass der Hofburg-Kandidat mit Fakten "kreativ" umgeht, konnte man auch live auf Sendung sehen

"Unhaltbare Vorwürfe": ORF-Redakteursrat und "Im Zentrum" wehren sich gegen Vorwurf der Absprache – ORF-Redakteursrat sieht "Angriff auf die journalistische Unabhängigkeit der Redaktion und der Moderatorin"

STANDARD-Infos bestätigt: Regierung verlängert KommAustria-Mitglieder – Für weitere Periode bis 2028 – Michael Ogris wird ab 1. Oktober als Vorsitzenden der Kommunikationsbehörde bestätigt

Online-Relaunch: Neues Design für profil.at – "Mehr Gestaltungsraum" und "bessere Querverweise" für Recherchen – "Ein guter Teil unserer journalistischen Arbeit" stehe "vorläufig noch kostenfrei zur Verfügung"

Queen-Begräbnis live in ORF 2: Im Schnitt 585.000 Zuschauer und Zuschauerinnen am Nachmittag – 720.000 bei Die Hauptabend-Sendung "Queen Elizabeth II. – Die Welt nimmt Abschied" in ORF 2

Blog zu "House of the Dragon", Folge 5: Der Name des Vaters – In der neuesten Episode nimmt "House of the Dragon" Fahrt auf. Kein Wunder, Hochzeiten sind in der "Game of Thrones"-Welt in der Regel Brandbeschleuniger

Bundesländermagazin: Servus TV startet im Oktober Nachmittagsmagazin "Servus um 2" – Immer von Montag bis Freitag von 14 bis 15 Uhr will der Sender aktuelle Themen aus Österreich, Reportagen und Portraits sowie Verbraucher- und Gesundheitstipps liefern



Ljubljana: Slowenischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk vor neuem Streik – Ganztägiger Streik für Montag angekündigt – Kampf um redaktionelle und institutionelle Autonomie – Laut Gewerkschaften kein Fortschritt in Verhandlungen und Verschärfung der Situation

Switchlist: Die Auslöschung, Venedigs Frauen am Steuer, Milch und Honig, außerdem eine Doku über Asbest, eine Diskussion zur Tirol-Wahl und der Western-Klassiker "Zwölf Uhr mittags" – TV-Tipps für heute Abend.

