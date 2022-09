Auch der Klassiker in Monaco wird bis "mindestens 2025" im Programm bleiben. Foto: APA/AFP/POOL/CHRISTIAN BRUNA

Viel Amerika, noch mehr Naher Osten und dazu die Rückkehr von China und Katar: Die Formel 1 bläht ihren Kalender auch im Jahr 2023 weiter auf und peilt den nächsten Rekord an. 24 Rennen sollen in der kommenden Saison stattfinden, am Dienstag verabschiedete der Motorsport-Weltrat des Weltverbandes FIA den offiziellen Plan.

Die Aufnahme zweier weiterer Rennen sei ein "Beweis für das Wachstum und die Attraktivität des Sports auf globaler Ebene", ließ sich FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem euphorisch zitieren: "Die Hinzunahme neuer Austragungsorte und die Beibehaltung traditioneller Veranstaltungen unterstreicht die solide Führung des Sports durch die FIA."

Was in Vegas passiert...

Der bisherige Höchstwert aus diesem und dem vergangenen Jahr liegt bei 22 Grands Prix. Neu hinzu kommt das Stadtrennen in Las Vegas, das am 18. November als vorletztes Event steigen soll. Weltmeister Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. rasen dann unter Flutlicht den berühmt-berüchtigten Strip rauf und runter. Neben Miami (7. Mai) und Austin (22. Oktober) ist es bereits das dritte US-Rennen.

Für die Rennställe bedeuten mehr Rennen nicht nur mehr Präsenz, sondern auch größere Herausforderungen. Die Teams ächzen bereits jetzt unter den hohen Belastungen, vor allem Double- und Triple-Header sind wegen der immensen Logistik aufwendig und, natürlich, teuer.

Der neue Plan sieht sechs Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden vor. Zweimal finden sogar an drei Wochenenden in Serie Rennen der Königsklasse des Motorsports statt.

Vier Rennen im arabischen Raum

Doch die Formel 1 will ihren Boom voll auskosten. So kehrt auch der Große Preis von Katar (8. Oktober) zudem nach einjähriger Pause zurück. Mit dem Auftakt in Bahrain (5. März), dem zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien (19. März) und dem Finale in Abu Dhabi (26. November) steigen damit vier Rennen im arabischen Raum.

Der Grand Prix von China (16. April), seit 2020 im Zuge der Pandemie nicht mehr ausgetragen, soll zudem zurückkehren. Das Stadtrennen in Monaco (28. Mai), das zwischenzeitlich fraglich wirkte, ist auch im kommenden Jahr dabei. Zudem gab die Formel 1 bekannt, dass der Vertrag mit dem prestigeträchtigen Großen Preis im Fürstentum bis "mindestens 2025" verlängert wurde.

Ein klein wenig Platz wäre übrigens noch im Kalender. Das aktuelle Regelwerk erlaubt in einer Saison 25 Rennen. (sid, 20.9.2022)