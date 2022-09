Bundespräsident Van der Bellen war am Dienstagabend in die "ZiB2" zugeschaltet. Foto: IMAGO/Martin Juen

Laut jüngster Umfrage kann Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Wahl am 9. Oktober mit 59 Prozent der Stimmen rechnen. Angst, dass diese Prozentzahl angesichts seiner sechs Gegenkandidaten weiter runterrutschen könnte, hat er nicht. "Ich fürchte mich einmal vor gar nichts", sagte er am Dienstagabend in der "ZiB2". "Aber ich würde mich freuen, bereits am 9. Oktober eine Mehrheit um mich zu versammeln."

Dass dies keine gmahten Wiesn sei, betonte der Amtsinhaber bereits bei seinem Wahlkampfauftakt. Das sei ein Zeichen des Respekts vor den Wählerinnen und Wähler, sagte er am Dienstagabend. "Ich appelliere an alle, ihr Wahlrecht auszuüben." Das Ergebnis hänge auch von der Wahlbeteiligung ab.

Kein TV-Duell

Van der Bellen verteidigte erneut seine Entscheidung, sich nicht auf eine TV-Konfrontation mit seinen sechs Gegenkandidaten einzulassen. "Von den sieben Kandidaten gibt es einen, der der Öffentlichkeit nun wirklich bekannt ist: Und das ist nunmal der amtierende Bundespräsident."

Eine Diskussion diene dazu, seine Positionen in bestimmten Fragen darzulegen. "Dazu muss man meinen Konkurrenten Gelegenheiten geben, mir aber nicht", sagte er. Man habe in den letzten fünfeinhalb Jahren bereits beobachten können, wie er auf bestimmte Situationen reagiere und wie er Krisen bewältigt habe. Zudem müsse er als amtierender Bundespräsident schauen, dass das Amt nicht beschädigt werde. Auch seine Vorgänger hätten vor der möglichen Wiederwahl auf TV-Duelle verzichtet.

Die kommenden Monate "werden schwierig"

Angesichts der zunehmenden Teuerung geht er davon aus, dass die kommenden Monate "schwierig werden". Aber er ist überzeugt, dass "wir einigermaßen über den Winter kommen werden mit den entsprechenden Vorsorgen", die die Bundesregierung getroffen habe und noch treffen wird. Die Österreicher und Österreicherinnen müssten sich darauf verlassen können, über den Winter nicht über Gebühr frieren zu müssen.

ORF

Er sehe seine Aufgabe als Bundespräsident allgemein darin, für Ruhe und Gelassenheit zu sorgen. Er wolle auf die großen Herausforderungen hinweisen, aber sich nicht im Klein-Klein der Regierungsarbeit verheddern. "Denn regieren tut der Bundeskanzler und die entsprechenden Minister und Ministerinnen." Als Bundespräsident müsse man abwägen: "Was sage ich öffentlich? Was sage ich in die laufende Kamera?".

Angesprochen auf die Kritik des Konkurrenten Heinrich Staudinger, wonach Van der Bellen sein Amt zu wenig genützt habe, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, sagte er: "Das wundert mich schon etwas". Denn Klimaschutz sei auf der ganzen Welt Thema. Er schöpfe Hoffnung, dass alle "das Problem ernstnehmen".

Keine Spekulationen

Zum Abschluss des Interviews wollte Van der Bellen nicht darüber spekulieren, wie wahrscheinlich eine Mehrheit im ersten Wahldurchgang sei. Er wäre froh darüber, wenn er dies schaffen würde, weil Österreich, die EU und die Welt schwierige Zeiten erleben würden. "Da könnte man die Energie anderweitig verwenden."

Dass er bei einer möglichen Angelobung im Jänner bereits 79 Jahre alt sei, sieht er nicht als Hindernis. "Das Amt verlangt alles ab, aber ich genieße das in gewisser Weise", sagter er. "Ich hab in den letzten Jahren an Erfahrung dazu gewonnen. Meine Energie reicht völlig, um die nächsten Jahre gut zu bestreiten." (Andreas Gstaltmeyr, 20.9.2022)