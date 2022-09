Einsatzkräfte am Unglücksort. Foto: Fire Department of the State of Sao Paolo

Sao Paulo – Bei einem Gebäudeeinsturz während einer Wahlkampfveranstaltung in Brasilien sind am Dienstag neun Menschen ums Leben gekommen. Weitere 31 Menschen seien verletzt worden, als der Zuschauerraum auf dem Gelände eines Unternehmens für Transportcontainer in einem Vorort von Sao Paulo teilweise eingestürzt sei, teilten die Behörden mit. Demnach habe sich das Unglück während eines Besuchs von Kandidaten für die anstehende Parlaments- und Bundesstaatswahlen in Brasilien ereignet.

Den Angaben zufolge waren zwei Kandidaten unter den Verletzten. Der Rettungsdienst veröffentliche im Internet Bilder von Helfern, die die Trümmer einer Bühne und einer Zuschauertribüne durchsuchten. Zur Zeit des Unglücks hätten sich 64 Menschen in dem Auditorium aufgehalten, erklärten Behördenvertreter.

In Brasilien werden am 2. Oktober der Präsident, das Parlament sowie die Gouverneure und Parlamente der Bundesstaaten gewählt. (APA, 21.9.2022)