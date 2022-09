Kameras sollen die Sicherheit der Fahrgäste erhöhen. Foto: AP/John Minchillo

Nach Sorgen über vermehrte Gewalttaten in der U-Bahn von New York City hat die Gouverneurin des US-Staates Kameras für alle U-Bahn-Waggons angekündigt. Insgesamt sollen bis 2025 alle rund 6.400 Waggons mit je zwei Kameras ausgestattet werden, wie Kathy Hochul von der Demokratischen Partei am Dienstag in New York sagte. Die Maßnahme kostet rund 5,5 Millionen Dollar. In den 472 Stationen des U-Bahn-Netzes sind bereits mehr als 10.000 Kameras installiert.

In New York gab es in den vergangenen Monaten vermehrt Diskussionen über die Sicherheit im Subway-Netz, auch der 2021 gewählte Bürgermeister Eric Adams hatte in seinem Wahlkampf auf die Themen Kriminalitätsbekämpfung gesetzt. Die "New York Times" zitierte im August Polizeistatistiken, nach denen sich die Zahl der Straftaten 2022 etwa auf dem Niveau von 2019 bewegt. Allerdings gebe es im Vergleich zu damals nur noch etwa 60 Prozent der Fahrgäste.

In der Millionenmetropole arbeiten weiterhin viele Menschen im Homeoffice, und auch der Tourismus hat noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. (APA, 21.9.2022)