Ausgezeichnete STANDARD-Redakteurin: Irene Brickner. Foto: privat

Wien – Der diesjährige Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung des Österreichischen Roten Kreuzes geht an STANDARD-Redakteurin Irene Brickner: Sie wird für ihre "langjährige Berichterstattung zu den Themen Menschenrechte, Gleichstellungspolitik, Asyl- und Migrationsfragen sowie Gesundheit" ausgezeichnet. Die Verleihung findet am Mittwoch, 21. September, statt.

Weitere Preisträger sind Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Pius Strobl, Leiter des Humanitarian Broadcasting im ORF. Wrabetz und Strobl erhalten den Preis für "die humanitäre Unterstützung von Menschen in Not in der Initiative "Nachbar in Not" sowie der Initiative "Österreich hilft Österreich" und für die Unterstützung vieler weiterer Anliegen". Ausgezeichnet wird auch die Erste Group Bank AG für "langjährige und verlässliche Hilfe im Krisen- und Katastrophenfall".

Mit dem Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung ehrt das Rote Kreuz seit 1993 Personen und seit 2018 auch Unternehmen für ihr herausragendes humanitäres Engagement. Namensgeber ist der Banker und ehemalige Rotkreuz-Präsident Heinrich Treichl, zu dessen Ehren die Stiftung vom Roten Kreuz gegründet wurde. (red, 21.9.2022)