Bildungsminister Polaschek kündigt die Überarbeitung von Schulbüchern und Lehrplänen an. Für Lehrkräfte soll es Empfehlungen und Fortbildungen geben

Bildungsminister Polaschek Foto: APA/FLORIAN WIESER

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat am Mittwoch ein Maßnahmenpaket zum Kampf gegen Antisemitismus angekündigt. Lehrkräfte sollen künftig für antisemitische Vorfälle sensibilisiert werden. In Fortbildungen sollen Empfehlungen vermittelt werden, wie man auf solche reagiert, "ohne zu skandalisieren", sagte Polaschek nach dem Ministerrat. Dafür werden Ansprechstellen in Bildungsdirektionen geschaffen. Das Bildungsministerium möchte zudem Lehrpläne und Schulbücher überarbeiten.

Die Maßnahmen hätten laut Polaschek einen weiteren günstigen Nebeneffekt: "Bildung macht die Jugend resistent gegen Falschinformation." Er rief Lehrerinnen und Lehrer dazu auf, auf Inhalte, die den Kampf gegen Antisemitismus fördern, im Unterricht hinzuweisen und diese "nachhaltig im Bildungssystem zu verankern".

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hielt an ihrem bereits vor wenigen Jahren geäußerten Wunsch fest, dass jede Schülerin und jeder Schüler in ihrer oder seiner schulischen Laufbahn einmal eine KZ-Gedenkstätte besucht. Edtstadler will dieses Vorhaben finanziell unterstützen und Lehrkräften die Wichtigkeit eines solchen Besuchs vermitteln. Österreich sieht sie im Bildungsbereich gar als "Vorreiter im Kampf gegen Antisemitismus". (luza, 21.9.2022)