Modedesigner Harris Reed arbeitet jetzt für das Haus Nina Ricci Foto: IMAGO/Future Image

Iman trug auf der Met-Gala ein gefiedertes Kleid von ihm, dem Musiker Lil Nas X gefiel das so gut, dass er unlängst in einem ähnlichen Modell zu den MTV Video Music Awards erschien. Der in Los Angeles geborene Designer Harris Reed macht mit seinem gleichnamigen Label Mode, die keine althergebrachten Rollenbilder reproduzieren will und begeistert Stars wie Harry Styles oder Adele. Derzeit sind seine Entwürfe in der Ausstellung "Fashioning Masculinities" im Londoner Victoria-&-Albert-Museum zu sehen.

Nun wurde der 26-Jährige vom Modehaus Nina Ricci, das zum spanischen Parfüm- und Modekonzern Puig gehört, als Kreativchef engagiert. Der Designer, der erst vor zwei Jahren seinen Abschluss an der Londoner Universität Central Saint Martins gemacht hat, ist der jüngste Kreativchef in der 90-jährigen Geschichte des Hauses. Seine erste Kollektion soll Anfang 2023 gezeigt werden.



Harris Reed (links) und Iman posieren im Herbst 2021 auf dem Roten Teppich der Met Gala. Foto: EPA/JUSTIN LANE

Der US-Amerikaner folgt auf Rushemy Botter und Lisi Herrebrugh vom niederländischen Modelabel Botter. Sie hatten die Marke Nina Ricci im Jänner nach drei Jahren verlassen. (red, 21.09.2022)