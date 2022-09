Wer dicke Wälzer aus dem Horrorgenre liebt, die aber nicht selten durch psychologische Finesse und Einblicke in menschliche Abgründe glänzen, kommt an Stephen King nicht vorbei. In Sachen Spannungsliteratur ist der in Portland, Maine, geborene Schriftsteller praktisch Großmeister. Am 21. September feiert der Vielschreiber seinen 75. Geburtstag – und blickt auf ein beeindruckendes Œuvre zurück, das sich in mehreren Dekaden schriftstellerischer Tätigkeit angesammelt hat.

Stephen King wurde am 21. September 1947 geboren. Foto: AP/Francois Mori

Stephen King: Werdegang und erste Erfolge

Erste Versuche eigener Geschichten Kings entstanden bereits im Alter von sieben Jahren. Bis er mit "Carrie" – dessen Manuskript seine Frau aus dem Mistkübel rettete, in den es ihr frustrierter Gatte zuvor geworfen hatte – erste Erfolge feierte, sollte es noch etwas dauern. Dieses Erstlingswerk wurde nach zahlreichen Ablehnungen 1974 veröffentlicht und wie viele seiner anderen Werke später erfolgreich verfilmt. "Carrie", der Roman über eine pubertierende Außenseiterin, die über telekinetische Kräfte verfügt und als Reaktion auf das Mobbing durch ihre Umgebung ein Blutbad bei einem Schulball anrichtet, verhalf King zum Durchbruch.

Weitere erfolgreiche Romane und zahlreiche Kurzgeschichten ließen nicht lange auf sich warten – King zählt zu den produktivsten Vertretern seines Fachs, der bereits mehr als 50 Bücher publiziert hat. Inzwischen gilt er als einer der meistgelesenen und kommerziell erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Um nur einige seiner bekanntesten Werke zu nennen: "Shining", "The Stand", "Friedhof der Kuscheltiere", "Es", "Sie", "In einer kleinen Stadt", "The Green Mile" und zahlreiche andere mehr sind bereits zu Genreklassikern geworden.

Zu seinen neueren Publikationen der letzten Jahre zählen Romane wie "Doktor Sleep", "Der Outsider" und "Das Institut". Zuletzt aus seiner Feder erschienen ist "Fairy Tale", in dem ein 17-jähriger Bursche eine abenteuerliche Reise in eine andere, fremde Welt antritt und sich dort gegen mächtige feindliche Kreaturen zur Wehr setzen muss.

Ihre Buchfavoriten, bitte!

Welche Bücher von Stephen King waren für Sie wahre Pageturner – und welche haben Sie wirklich in Angst und Schrecken versetzt? Kennen Sie auch Verfilmungen seiner Werke, und fanden Sie Buch oder Film besser? Haben Sie King-Bücher erst spät für sich entdeckt oder schon in jungen Jahren gelesen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 21.9.2022)