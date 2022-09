Anna Kiesenhofer unter dem Helm. Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST

Wollongong – Österreich hat am Mittwoch bei der Rad-WM in Australien unter 16 Nationen den elften Rang im Mixed-Teamzeitfahren belegt. Das ÖRV-Team mit Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, Carina Schrempf und Christina Schweinberger sowie Tobias Bayer, Sebastian Schönberger und Felix Gall bewältigte die 28,2 km rund um Wollongong in 37:17,47 Minuten und wies damit dreieinhalb Minuten Rückstand auf die siegreiche Schweiz auf. Silber und Bronze gingen an Italien bzw. Gastgeber Australien.

Das österreichische Team hatte im Vorfeld mit Coronaproblemen zu kämpfen, Kathrin Schweinberger und Lukas Pöstlberger fielen nach positiven Tests aus. (APA; 21.9.2022)