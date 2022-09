Der legendäre Luxuszug hat seinen Fahrplan erstmals bis in den Dezember hinein verlängert

Europas kultigster Luxuszug macht sich erstmals auch im Winter auf die Reise – ein Novum. War der Venice-Simplon-Orient-Express bislang nur von März bis November unterwegs, bietet der Betreiber, Belmond, ab heuer zehn Routen im Dezember an. Damit wird ein neues Kapitel in der Geschichte des legendären Zugs geschrieben, der im Jahr 1982 seine erste Fahrt unternahm.

Innenansicht einer Suite des Venice-Simplon-Orient-Express. Foto: Belmond/Martin Scott Powell

Die Routen führen Reisende in verschiedene Ecken Europas – dorthin, wo man sich vollmundig einen "Winterzauber" verspricht. Dazu gehören sowohl altbewährte Strecken wie die von Venedig nach Paris als auch neuere wie die zwischen Paris und Florenz. Unabhängig von der Route – auch nach Wien wird der Zug rollen – können die Gäste die Extravaganz genießen, für die der Zug bekannt ist, während sie die schneebedeckten Landschaften Europas an sich vorbeiziehen lassen.



In den historischen Waggons erwarten Gäste private Kabinen, ein Glas Champagner und der Blick auf "malerische Winterlandschaften". In den Art-déco-Speisewagen serviert Küchenchef Jean Imbert saisonale Wintermenüs, "perfekt zubereitet und kreativ präsentiert", verspricht der Betreiber. Im Anschluss lockt der Barwagen 3674, in dem "ein unvergesslicher Tag und Abend mit Cocktails, festlicher Stimmung und unwiderstehlichen Pianoklängen zu Ende geht".

Ein privates Marmorbadezimmer steht Reisenden mit dem nötigen Kleingeld in der "Grand Suite" zur Verfügung. Foto: Belmond/Martin Scott Powell

Der Venice-Simplon-Orient-Express führt 17 Originalwagen aus den 1920er- und 1930er-Jahren, von denen jeder seine eigene Geschichte und seinen ganz eigenen Charme hat. In ihnen finden sich neben den historischen Kabinen auch sechs "Grand Suites", die ein Sinnbild der Eleganz und Extravaganz sind, berichtet etwa "Travelnews". Und weiter: Ab Juni 2023 werden die beiden bereits bestehenden Kabinenkategorien des Venice-Simplon-Orient-Express zudem um acht neue Suiten ergänzt – mit privaten Marmorbadezimmern und einem Loungebereich, der sich für die Nacht in ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten verwandeln lässt.

Was natürlich nicht fehlen darf: Champagner. Foto: Belmond/Matt Hind

Ein Schnäppchen sind die Reisen mit dem Kultzug allerdings nicht: Gäste können in einer "Historic Cabin" ab 3.350 Euro pro Person übernachten, die tagsüber mit einer Sitzbank ausgestattet ist, die sich nachts in ein Bett verwandelt. Oder man wählt eine der sechs dekadenten "Grand Suites", die ab 8.400 Euro pro Person zu haben sind. Dafür gibt's hier auch eine Menge Annehmlichkeiten: Jede "Grand Suite" bietet einen 24-Stunden-Butler-Service, unbegrenzten Champagner, ein Essen in der Kabine, ein eigenes Marmorbad und einen entspannenden Loungebereich aus Plüsch. (red, 21.9.2022)

Das sind die Termine der Winterreisen des Venice-Simplon-Orient-Express:

2. und 12. Dezember: die klassische Reise von Venedig nach Paris

7. Dezember: Venedig–Paris

8. Dezember: Paris–Venedig mit Halt in Florenz

17. Dezember: Paris–Wien

18. Dezember: Wien–Paris

20. Dezember: Paris–Venedig



Nähere Infos und Buchung unter: Belmond

Weiterlesen

In 13 Zügen von Istanbul nach Lissabon

Neue Generation der ÖBB-Nightjets ab 2023 im Einsatz

"Zugvogel" Monisha Rajesh und ihre liebsten Bahnstrecken

Für Anfänger und Wiedereinsteiger: Tipps für entspanntes Zugreisen

Lonely Planet: Zugreisen in Europa

Die zehn schönsten Zugreisen in Europa

Die Exoten unter den europäischen Nachtzügen

Elf spannende europäische Zugrouten für 2022

Die schnellsten Züge der Welt und wo sie unterwegs sind