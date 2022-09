Roger Federer nimmt ein letztes Mal den Schläger zur Hand. Foto: IMAGO/Jari Pestelacci/JustPictures

London – Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer wird zum Abschluss seiner Karriere beim Laver Cup kein Einzel bestreiten. Dies sei schon vorher klar gewesen, sagte der 41-Jährige am Dienstag im Interview der Schweizer Nachrichtenagentur sda. "Aber mit dem Modus am Laver Cup denke ich, dass ich am Freitagabend das Doppel werde spielen können", erklärte Federer.

Er habe deswegen Teamkapitän Björn Borg gefragt, ob das für ihn okay sei. "Er sagte, es sei bereits ein Traum, mich noch einmal auf dem Tennisplatz zu sehen. Ich werde es versuchen. Ich war eigentlich positiv überrascht von meinem Niveau", sagte der Schweizer. Ein mögliches Comeback hat er davor im Interview mit der US-TV-Show "Today" ausgeschlossen. "Ich bin definitiv fertig, das weiß ich", erklärte Federer.

Federer will beim Laver Cup in London vom 23. bis 25. September auf dem Platz Abschied nehmen. Der 20-fache Grand-Slam-Turniergewinner hat seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon im Juli 2021 kein offizielles Match mehr bestritten. Aufgrund seiner Knieprobleme hatte er in der Vorwoche seinen Rücktritt vom Leistungssport angekündigt. (APA; 21.9.2022)