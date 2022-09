Etlichen Besucherinnen und Besucher des Münchner Oktoberfests wird wohl schwindlig sein – sei es, weil sie ein oder zwei Maß zu viel intus haben, sei es, weil sie eine Runde mit der Achterbahn gedreht haben. (Beides zu kombinieren ist jedenfalls nicht ratsam).

Olympia Looping auf dem Münchner Oktoberfest. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Seit Jahrzehnten gehört das Olympia Looping zum Inventar der Wiesn, die aktuell stattfindet. Die Achterbahn ist mit einer Länge von 1,25 Kilometern und fünf Loopings die größte mobile Achterbahn der Welt. Zehn Monteure brauchen eine Woche, um das in 50 Bahnwagons verstaute Fahrgeschäft aufzubauen, heißt es.



Die Expedition Everest im Freizeitpark Disney's Animal Kingdom. Foto: AP/Kathleen Christiansen

Keine Kosten gescheut hat man bei diesem Exemplar, das im Freizeitpark Disney's Animal Kingdom in Florida zu Hause ist: Die Expedition Everest soll 100 Millionen US-Dollar gekostet haben. Sie ist damit die teuerste Achterbahn der Welt. Eröffnet wurde sie 2006. Es darf darüber spekuliert werden, ob der "roller coaster" sich bereits amortisiert hat.



Pantheon – vorwärts, rückwärts, rauf und runter.

In einem Multi-Launch-Coaster werden die Wagen nicht auf einen Hügel hinaufbefördert, um danach den Schwung für die Strecke zu nutzen, sondern katapultartig vom Start weg beschleunigt. Der schnellste Multi-Launch-Coaster steht seit Frühjahr 2022 im Freizeitpark Busch Gardens Williamsburg im US-Bundessaat Virginia. Auf der rund einem Kilometer langen Strecke erreichen die Wagen im Pantheon eine Höchstgeschwindigkeit von 117,5 km/h und werden ganze vier Mal vom Start weggeschossen – vorwärts wie rückwärts.



Rasant: Lightning Rod im Freizeitpark Dollywood. Midway Mayhem

Seit 2016 gehört der Titel schnellste Holzachterbahn der Welt Lightning Rod im Freizeitpark Dollywood in Tennessee, USA. Mit bis zu 118 km/h geht's rasant dahin.

The Smile: Wenn man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Attraction Source

The Smile im britischen Freizeitpark Alton Towers geht's drunter und drüber: Die Achterbahn saust in zweieinhalb Minuten durch 14 Über-Kopf-Elemente wie Loopings, Korkenzieher und Cobra-Rolls. Schwindel ist bei dieser Achterbahn mit den meisten Überschlägen garantiert.



Steilvorlage: Takabisha in Japan. Theme Park Review

In der Takabisha im japanischen Freizeitpark Fuji-Q Highland geht es bei der ersten Abfahrt, dem sogenannten "first drop", nicht einfach senkrecht im 90-Grad-Winkel nach unten, sondern gar mit einem leichten Über-Kopf-Gefälle von 121 Grad. Sie ist damit die steilste Achterbahn der Welt. Auf der knapp zweiminütigen Fahrt geht's mit maximal 100 km/h durch sieben weitere Überschläge auf bis zu 43 Meter Höhe.



Relativ gemütlich fährt es sich mit der Steel Dragon 2000 in Japan, dafür ist man auch vergleichsweise lange unterwegs. Theme Park Review

Seit 22 Jahren hält Steel Dragon 2000 im japanischen Freizeitpark Nagashima Spa Land den Weltrekord als längste Achterbahn der Welt. Mit maximal 153 km/h jagt man über die 2,5 Kilometer lange Strecke. In den vier Minuten Fahrzeit wird eine maximale Höhe von 97 Metern erreicht.



Am höchsten hinaus geht es mit der Kingda-Ka-Achterbahn in den USA. Six Flags Great Adventure

Bei einem Ritt mit der Kingda Ka im Freizeitpark Six Flags Great Adventure, USA, werden die Fahrgäste in nur 3,9 Sekunden auf mehr als 200 km/h beschleunigt, bevor es im 90-Grad-Winkel hoch auf 139 Meter geht. Nach einer 270-Grad-Spirale in luftiger Höhe geht es von der höchsten Achterbahn der Welt genauso rasant wieder bergab.



Die schnellste Achterbahn der Welt ist in Abu Dhabi zu finden. Theme Park Insider

Die Formula Rossa brachte den Titel für die schnellste Achterbahn der Welt nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2010 als Teil der Ferrari-World eröffnet, beschleunigt sie dank einer hydraulischen Abschussvorrichtung in nur 4,9 Sekunden auf sagenhafte 240 km/h. Dabei wirken Kräfte von bis zu 4,8 g, was fast dem Fünffachen der Erdanziehungskraft entspricht. Um die rund zwei Kilometer lange Strecke zu umrunden, brauchen die Wagen im Formel-1-Design nur eineinhalb Minuten. Schutzbrillen sind Plicht. (red, 23.9.2022)