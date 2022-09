Google kündigte bereits letztes Jahr einen Fokus auf Nachhaltigkeit an – ein Suchwerkzeug für Reisende soll die Wahl auf umweltfreundlichere Alternativen lenken

Das nächste Google-Update hinsichtlich nachhaltiger Reisen betrifft vor allem Verkehrsmittel wie Flugzeug und Zug, aber auch ökofreundliche Unterkünfte. Foto: SBB CFF FFS / Fotograf: Peter Pfeiffer

Etwas zu spät für die diesjährige Hauptreisesaison stellt Google ein neues Suchwerkzeug für nachhaltigeres Reisen vor. Damit will der Tech-Gigant Sorgen und Wünschen in der aktuellen Debatte zur Klimakrise nachkommen. Bedarf für grünere Alternativen besteht: Eine Studie der Reiseplattform booking.com bestätigt, dass für 81 Prozent der Urlaubenden und Pendler nachhaltiges Reisen ein wichtiges Thema ist. 40 Prozent der Befragten suchten bei der Buchung von Verkehrsmitteln für die Reise aktiv nach Informationen hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Der US-Konzern will dem jetzt zunehmend Rechnung tragen.

Flug, Zug, Hotel

Der nächste Urlaub kommt bestimmt. Deswegen stellt Google ab sofort Tools zur Hotel-, Flug- und Zugbuchung zur Verfügung, welche die Reise umweltfreundlicher gestalten sollen. Im Buchungsvorgang konnte man bis dato zwar die Emissionen des einzelnen Fluges sehen, ein neuer Filter kann innerhalb von Google Flight aber nun auch spezifisch Flüge anzeigen, die im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Reisen geringere Emissionen aufweisen. Eine ähnliche Suchfunktion wurde auch für Hotels implementiert. Unter google.com/travel kann man nach "ökozertifizierten" Unterkünften filtern.

Ein nachhaltig größerer Schritt könnte die neue Option für Zugverbindungen sein, wobei nicht mehr separate Suchen über die verschiedenen Bahnnetze erforderlich sind, sondern direkt in der Google-Suche die passende Route gewählt werden kann. Das erneuerte Interface gibt mit der Verknüpfung auch bereits im Suchvorgang den Preis an. Die Buchung kann dann über einen direkten Link auf der Bahnpartner-Webseite abgeschlossen werden. Diese Neuerung ist allerdings noch nicht flächendeckend verfügbar. Laut Google wird an einer Erweiterung der Bahnnetzanbieter aber bereits gearbeitet.

Das neue Interface zeigt zur Reisedauer zusätzlich auch Preis und Umstiege direkt bei der Suche an und führt per Link nicht nur auf die allgemeine Bahnseite, sondern direkt zum gewünschten Fahrplanergebnis. Foto: Google

Das alte und wahrscheinlich für einige Strecken noch länger erhaltene Interface zeigt lediglich Reisedauer im Suchreiter auf. Foto: Google

Google wird grüner

Bereits Anfang September wurde für Österreich die klimafreundliche Routenplanung in Google Maps vorgestellt. Diese soll dabei helfen, Emissionen zu reduzieren, und zeigt neben der schnellsten Autoroute eben auch jene mit dem geringsten CO2-Verbrauch an. Bei Googles nachhaltigem Vorhaben blüht die Hoffnung, dass es sich nicht lediglich um eine Greenwashing-PR-Strategie handelt, nichtsdestoweniger sollte man Versprechungen, den Fokus auf Nachhaltigkeit zu legen, mit Vorsicht genießen. Aber zumindest folgen nun erste Taten auf die großen Worte von Google. (smw, 20.9.2022)