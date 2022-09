Am Montag war Tassilo Wallentin bei Armin Wolf zu Gast in der "ZiB 2". Foto: screenshot, tvthek.orf.at

Bei den Hofburgkandidaten Gerald Grosz und Heinrich Staudinger stellte vergangene Woche Martin Thür in der "ZiB 2" die Fragen, Armin Wolf war am Montag für das Interview mit Tassilo Wallentin an der Reihe. Das Gespräch mit Alexander Van der Bellen führte Dienstagabend Marie-Claire Zimmermann.

ORF: "Keine wie auch immer gearteten Vorabsprachen"

Wie werden diese "ZiB 2"-Interview innerhalb der ORF-Redaktion zwischen Thür, Wolf und Zimmermann eingeteilt? "Wer welchen Bundespräsidentschaftskandidaten im Rahmen der 'ZIB 2' interviewt, ist ausschließlich dem lange feststehenden Dienstplan geschuldet", heißt es aus dem ORF auf STANDARD-Anfrage, "dementsprechend haben bis jetzt Armin Wolf (Wallentin), Martin Thür (Grosz, Staudinger) und Marie-Claire Zimmermann (Van der Bellen) die Interviews geführt. Die Kandidaten konnten sich die Interviewtermine selbst aussuchen." Es gebe "auch keine wie auch immer gearteten Vorabsprachen", die Interviewpartner würden erst am Tag der Sendung erfahren, wer das Interview führen wird.

Wahlsendung am 6. Oktober mit Wolf und Schnabl

Dass Marie-Claire Zimmermann und nicht etwa Armin Wolf am Dienstag das Interview mit Van der Bellen in der "ZiB 2" geführt hat, könnte auch an der zeitlichen Nähe zur Wahlsendung am 6. Oktober liegen. Ein ORF-Sprecher verweist darauf, dass in "Wahl 22 – Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl" (6. Oktober, 20.15 Uhr in ORF 2) "ZiB 2"-Anchor Armin Wolf gemeinsam mit "Report"-Moderatorin Susanne Schnabl alle Kandidaten – auch den amtierenden Bundespräsident Alexander Van der Bellen – interviewen wird. (red, 21.9.2022)