Im Gastblog hat der Verein Open Science zehn Fragen zum Mikrobiom des Menschen zusammengestellt.

In unserem Darm tummeln sich Unmengen an Mikroorganismen, so viel ist allgemein bekannt. Doch wovon leben sie eigentlich, wie profitiert der Mensch von ihnen, und wie kann man sie hegen und pflegen? Testen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen!

Los geht's!

Wie viele richtige Antworten konnten Sie geben? Wie steht es um Ihr Wissen zu den Mitbewohnern unseres Darms? Teilen Sie im Forum, wie Sie im Quiz abgeschnitten haben! (Open Science, 23.8.2022)