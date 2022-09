911 Infizierte werden in Krankenhäusern behandelt. Laut Informationen der Ages sind keine weiteren Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben

Derzeit befinden sich xx mit dem Coronavirus infizierte Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) veröffentlichte am Donnerstag neue Zahlen zum Coronavirus. Demnach gab es österreichweit 7.821 Neuinfektionen mit Sars-Cov-2. Zudem wurden in den letzten 24 Stunden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 461,7 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Derzeit werden 911 infizierte Personen in Krankenhäusern behandelt. 55 Corona-positive Personen befinden sich auf Intensivstationen. (red, 22.9.2022)