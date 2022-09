Derzeit befinden sich 57 mit dem Coronavirus infizierte Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Foto: REUTERS/DADO RUVIC

Wien – In 24 Stunden sind in Österreich 8.264 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Informationen aus dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) am Mittwoch hervor. Laut dem Ages-Update von Mittwoch ist das der höchste Wert seit 2. August, als es mehr als 8.400 Fälle waren. Damit sind die Zahlen seit der letzten Meldung gestiegen. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 435,8 Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Derzeit befinden sich 870 Corona-positive Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 57 Menschen auf Intensivstationen behandelt. Der Anstieg an gemeldeten Corona-Infektionen in den vergangenen zwei Wochen hat bereits zu einem geringen Plus beim Spitalsbelag geführt. Dieser Trend in den Krankenhäusern dürfte sich laut der Covid-Prognose von Mittwoch fortsetzen. In zwei Wochen erwarten die Modellrechner wieder mehr als 1.000 Infizierte auf Normalstationen.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 222

Kärnten: 513

Niederösterreich: 1493

Oberösterreich: 1995

Salzburg: 536

Steiermark: 1153

Tirol: 689

Vorarlberg: 281

Wien: 1382

(red, APA, 21.9.2022)