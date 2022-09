Lena Marie Glaser, "Arbeit auf Augenhöhe". € 24 / 192 Seiten, Verlag Kremayr & Scheriau, Wien, September 2022

"Arbeit auf Augenhöhe" von Lena Marie Glaser

Vor acht Jahren hängte sie ihren sicheren Job im öffentlichen Dienst an den Haken, sagte ihrem alten Leben Adieu und startete neu. Die Autorin und Juristin Lena Marie Glaser ist 1984 geboren, gehört damit zur Generation Y und hatte wie viele ihrer Generation Hierarchien satt. Sie fragte sich, warum sie keine Freude mehr beim Arbeiten empfand? Ist sie die Einzige, der es so geht? Sie stellte fest: Nein. Mittlerweile ist sie Expertin für New Work, sprich: die Umgestaltung unserer gesamten Arbeitsweise, von Digitalisierung über Homeoffice bis hin zu neuen Führungskonzepten. In dem Buch veranschaulicht sie die teilweise unsichtbare, aber unaufhaltsame Revolution der Arbeitswelt. Kleine Zusammenfassungen lockern das Leseerlebnis immer wieder auf.

Eine davon sind die 10 Gebote für Führungskräfte. Die wichtigste ist für Lena Marie Glaser das erste Gebot: "Hört euren Mitarbeitenden zu." Weitere Buchtipps und kurze Anleitungen machen es leicht, ihre Vorschläge in die Praxis zu bringen. Zwar findet man in dem Buch wenig Verlinkungen zur Wirkungsweise unseres Wirtschaftssystems oder zum Thema Diversität, dafür ist es aber ein inspirierendes Plädoyer für New Work, angereichert mit vielen Fakten. Ihre Botschaft an die Lesenden: "Beginnt jetzt und diskutiert zusammen, wie wir in Zukunft arbeiten wollen! Und: Es lohnt sich, gerade jungen Frauen zuzuhören!" Wer in die neue Arbeitswelt starten will, kann dieses Buch als Wegweiser und Mutmacher einpacken. (nick)

Peter Stepanek, "Sozialwirtschaft nachhaltig managen. Eine Einführung". € 23,63 / 228 Seiten, Springer Fachmedien, Wiesbaden, Juli 2022.

"Sozialwirtschaft nachhaltig managen" von Peter Stepanek



"Nachhaltigkeitsmanagement ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit", meint der Autor Peter Stepanek, Studiengangsleiter des Masterstudiums Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit an der FH Wien. Doch wo anfangen? Für alle, die sich diese Frage stellen, ist das Buch richtig. Peter Stepanek hat zu der Frage, wie ein Betrieb ökologischer werden kann, direkt einen Tipp: "Da, wo der Hut am meisten brennt, und was am leichtesten umzusetzen ist. So sind Erfolgsergebnisse schnell sichtbar." Das Buch liefert sowohl einen Überblick über verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte als auch Tools, um konkrete Projekte zu starten.

Um Mut und Lust zu bekommen, Veränderung im Betrieb anzustoßen, sind Interviews mit Führungskräften von Caritas Wien und Wien Work abgedruckt, die von ihren Erfahrungen berichten. Da Erfolge am besten wirken, wenn sie messbar sind, behandelt das letzte Kapitel Controlling-Tools, wie zum Beispiel die Gemeinwohlmatrix. Nach diesem Buch sind Begriffe wie Postwachstumsökonomie, Kreislaufwirtschaft & Co endlich keine Fremdwörter mehr. Für Bücherwürmer, die ihre Augen lieber auf einen Bildschirm richten, gibt es das Werk auch als E-Book. (nick)





Martina Angela Friedl, "Systemisches Coaching". € 18,50 / 160 Seiten, Verlag Junfermann, Paderborn, März 2022

"Systemisches Coaching" von Martina Angela Friedl

Systemisches Coaching kommt als Beratungsformat in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz. Das Angebot für diese Coaching-Ausbildungen ist groß. Sie weisen oft aber große qualitative und inhaltliche Unterschiede auf. Mit ihrem Buch Systemisches Coaching möchte Martina Angela Friedl, selbst seit vielen Jahren als systemische Organisationsberaterin, Coach und systemische Therapeutin tätig, für mehr Klarheit sorgen. Sie geht darin den Fragen nach, was systemisches Coaching im Detail ausmacht, welche Kompetenzen und Methoden es dafür braucht, aber auch, wie man ein guter systemischer Coach wird.

Quasi als Einleitung gibt Friedl einen detaillierten Überblick über die Theorieentwicklung des systemischen Ansatzes und zeigt sie die Abgrenzung zu anderen Theorien. Im zweiten Teil beschreibt sie die Methoden des systemischen Coachings und geht dabei auch auf die notwendigen Kompetenzen, die systemische Coaches brauchen, ein. Fallbeispiele und eine Zusammenstellung der Coaching-Instrumente für Anfänger und Fortgeschrittene sowie konkrete Anleitungen zum Einüben der einzelnen Coaching-Instrumente runden das Überblickswerk ab. (ost)

Carina Stiglbauer, "Arbeitsrecht und Personalmanagement für Personalisten und Führungskräfte". € 55,– / 284 Seiten. Linde-Verlag, Wien 2022

"Arbeitsrecht und Personalmanagement für Personalisten und Führungskräfte" von Carina Stiglbauer

Haben Sie Freude beim Lesen von Gesetzestexten? Die Antwort der Autorin Carina Stiglbauer fällt klar aus: "Es ist nicht einfach, diese Sprache zu lesen und relevante Informationen für den Arbeitsalltag auf Anhieb zu finden." Sie selbst ist Juristin, Personalerin und selbstständige Personalberaterin und hat ein Nachschlagewerk verfasst – als Praktikerin für die Praxis. Das Buch umfasst die Bereiche Bewerbungsphase, Anstellung und aufrechtes Arbeitsverhältnis bis hin zu Kündigung und Co. Angenehm ist, dass der Inhalt und die dazugehörigen Paragrafen innerhalb der Kapitel in Stichpunkten geordnet sind. Somit eignet sich das Werk eher nicht zum Schmökern vor dem Einschlafen, sondern macht sich besser als fixer Bestandteil der eigenen Bürobibliothek. Die relevantesten und kniffligsten Themen des Buches sind ab Herbst auch als Video online abrufbar. (nick)

(Gudrun Ostermann, Natascha Ickert, 29.09.2022)