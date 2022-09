Es muss ja nicht immer ein Haustier mit Fell sein – auch gefiederte Wohnungsgenossen sind für viele Menschen äußerst attraktiv. Vogelfreunde finden diese Tiere faszinierend anzusehen und empfinden ihr aufgewecktes Wesen und fröhliches Getschilpe als Ausdruck purer Lebensfreude.



Sind Fluggadsen die besseren Gadsen? Das ist hier die Frage. Foto: Getty Images/iStockphoto/sad444

Vögel: Durchaus anspruchsvolle Haustiere

Möchte man einen Vogel als Haustier halten, ist die Auswahl jedenfalls groß und für verschiedene Ansprüche ein Tier im Fachhandel zu haben. Ob man eher Gefallen an Wellensittichen, Zebrafinken, Kanarienvögeln oder Papageien findet, ist letztlich Geschmackssache – wobei man sich vor der Anschaffung schon darüber im Klaren sein sollte, dass Vogelhaltung generell nicht anspruchslos ist und je nach gewählter Art ganz unterschiedliche Bedingungen erfüllt werden müssen.

Vögel sind keine Kuscheltiere, sie brauchen Beschäftigung und selbst bei großen Käfigen oder Volieren nicht selten zusätzlich Freiflug in den Wohnräumen. Einzelhaltung vertragen viele schlecht. Kanarienvögel singen, Papageien imitieren Stimmen, und das viele Stunden am Tag – das sollte einem bewusst sein und ist einem allzu großen Ruhebedürfnis nicht sehr zuträglich. Zudem brauchen auch Vögel, wenn sie sich wohlfühlen sollen, nicht nur ausgewogenes artgerechtes Futter, sondern auch diverse Spielsachen und allerlei Zubehör von der Vogeltränke bis zum Badehäuschen.

Dennoch: Vögel sind Haustiere, an denen sich die Geister scheiden. Viele finden es überhaupt nicht vertretbar, ein Geschöpf, das zum Fliegen geschaffen ist, sein Leben lang in einen Käfig zu sperren. Es gibt auch Menschen, die Angst vor Vögeln haben, also an Ornithophobie leiden – und andere, die sich vor allem ekeln, was Federn hat. Selbst Allergien gegen Vögel kommen vor.

Wie ist das bei Ihnen?

Halten Sie zu Hause Vögel – und wie ist das Zusammenleben mit ihnen? Welche Art gefällt Ihnen am besten? Oder bevorzugen Sie es, sich Vögel in freier Wildbahn anzusehen statt daheim in einem Käfig? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 23.9.2022)