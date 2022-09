19.40 REPORTAGE

Re: Vier Düsen für ein Halleluja – Der Flugzeugparkplatz von Teruel Während der Corona-Krise haben Fluglinien in der Halbwüste von Teruel in Spanien ganze Flotten eingemottet. Jetzt sind die Flugzeuge wieder gefragt. Die Reportage begleitet zwei Lufthansa-Piloten bei ihrem Auftrag, eine stillgelegte A340-600 wieder in Betrieb zu nehmen.

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Neue Therapien gegen Parkinson Parkinson ist die zweithäufigste Erkrankung des Gehirns. Heilung ist bisher nicht möglich, einige Symptome lassen sich aber mit Medikamenten lindern. Zum Thema Das Alzheimer-Rätsel diskutiert ab 21.00 Uhr Gert Scobel mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

20.15 FUSSBALL

UEFA Nations League Gruppe A1 Spieltag 5: Frankreich – Österreich Das Spiel der Österreicher gegen Frankreich live aus Paris. Bis 23.05, ORF 1

20.15 ACTIONTHRILLER

Die Klapperschlange (Escape from New York, USA/GB 1981, John Carpenter) Das New York des Jahres 1997 ist in John Carpenters Actionklassiker ein riesiges Gefängnis. Für den Ausbruch daraus zuständig: Kurt Russell in seiner Paraderolle als Snake Plissken.

Bis 22.15, Tele 5

21.45 SERIE

Die schwarzen Schmetterlinge (1–3/6) (Les Papillons noirs, F 2021, Olivier Abbou) Schriftsteller Adrien (Nicolas Duvauchelle) leidet seit längerem an einer Schreibblockade, als er von Albert (Niels Arestrup), einem begeisterten Leser, gebeten wird, dessen Lebensgeschichte aufzuschreiben. Alberts Erzählung wird zu einer Beichte, bei der ein tödliches Geheimnis preisgibt. Bis 0.30, Arte

In ein dunkles Geheimnis verwickelt: Alyzée Costes als Solange in "Die schwarzen Schmetterlinge", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Nicolas Roucou

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Hass im Netz – Werden die sozialen Medien überschätzt? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Philosoph Konrad Paul Liessmann, Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig, Autor Patrick Stegemann und Journalistin Anna Schneider (Die Welt).

Bis 23.20, Servus TV

22.15 COMICVERFILMUNG

Sin City (USA 2005, Frank Miller, Robert Rodriguez) Leben und Leiden im brutalen Alltag der fiktiven Stadt Basin City. Das Duo Frank Miller und Robert Rodriguez hat die Comicvorlage als visuell überwältigenden Neo-Noir in Szene gesetzt. Bis 0.55, Tele 5

22.30 REPORTAGE

Der Neusiedler See, Bote des Klimawandels Der Neusiedler See ist als Steppensee aufgrund seiner geringen Wassertiefe besonders vom Klimawandel betroffen. Können menschliche Eingriffe den See wirklich retten, etwa eine vieldiskutierte Wasserzuleitung? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Schauspieler Sky du Mont, Baumeister Richard Lugner, Veterinärmediziner René Anour und Paula Bründl, Köchin in Ausbildung, sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2