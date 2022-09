In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt In mehreren russischen Städten wurde am Mittwoch gegen die Teilmobilmachung demonstriert. Foto: IMAGO/NTB/Heiko Junge Mit der Ankündigung der Teilmobilmachung sollen 300.000 Reservisten zum Kampf in der Ukraine eingezogen werden.

Die Ankündigung der Teilmobilmachung durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat in der russischen Bevölkerung für Proteste und Verunsicherung gesorgt. Bei Demonstrationen am Mittwoch waren über 1.300 Menschen festgenommen worden. Zudem versuchen nun zahlreiche Menschen Russland zu verlassen.

Demos in mehrere Städten

Das Bürgerrechtsportal OVD-Info zählte am Mittwochabend über 1.350 Festnahmen in 38 Städten des Landes. Allein in St. Petersburg wurden diesen Angaben zufolge 556 Demonstranten in Gewahrsam genommen, in der Hauptstadt Moskau waren es ebenfalls mehr als 500. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu den Festnahmen.

In Moskau riefen die Menschen "Nein zum Krieg!" oder forderten ein "Russland ohne Putin". Fotos und Videos zeigten, wie Polizisten die meist jungen Demonstranten grob ergriffen und in Busse schleppten. Von dort wurden die Festgenommenen in Polizeistationen gebracht. Ähnlich große Proteste hatte es zuletzt in den Tagen direkt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vom 24. Februar gegeben. In Tomsk und Irkutsk in Sibirien, in Jekaterinburg am Ural und an anderen Orten gingen demnach vereinzelt Menschen auf die Straße. Sie hielten Plakate mit den Farben der ukrainischen Flagge und Sprüchen wie "Nein zur Mobilisierung!" in die Höhe.

Eine Frau wird bei Protesten in Moskau von der Polizei abgeführt. Den Demonstranten drohen bis zu 15 Jahre Haft. Foto: APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

In Moskau hatten die Behörden vor der Demonstration nachdrücklich vor einer Teilnahme gewarnt: Die Staatsanwaltschaft drohte den Menschen mit bis zu 15 Jahren Haft. Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine vor knapp sieben Monaten geht die russische Staatsmacht unter anderem mit verschärften Gesetzen hart gegen Oppositionelle und Kriegsgegner vor. In den Polizeirevieren wurden den Festgenommenen verschiedene Delikte zur Last gelegt, unter anderem Widerstand gegen die Polizei und Diskreditierung der Armee.



Ausgebuchte Flüge

Die Anordnung der Teilmobilmachung hat in Russland zudem einen Run auf Flüge ins Ausland ausgelöst. Direktflüge von Moskau nach Istanbul in der Türkei und Eriwan in Armenien waren am Mittwoch ausverkauft, wie aus Daten von Russlands beliebtester Flugbuchungsseite Aviasales hervorging. Beide Länder erlauben Russen eine visafreie Einreise. Flüge von Moskau nach Istanbul über Turkish Airlines waren entweder ausgebucht oder bis kommenden Sonntagnachmittag nicht mehr verfügbar. Auch einige Verbindungen mit Zwischenstopps, darunter jene von Moskau in die georgische Hauptstadt Tiflis, waren nicht mehr verfügbar. Experten deuten dies als Zeichen dafür, dass sich viele Russen einer möglichen Einberufung zum Krieg gegen die Ukraine entziehen wollen.

Die starke Nachfrage nach den Flugtickets trieb die Preise in die Höhe. Die billigsten Flüge nach Dubai kosteten mehr als 300.000 Rubel (rund 5.000 Euro). Das entspricht etwa dem Fünffachen eines durchschnittlichen Monatslohns. Flüge in die Türkei verteuerten sich auf fast 70.000 Rubel – nur für den Hinflug. Vor einer Woche wurden nur etwas mehr als 22.000 Rubel verlangt, wie Daten von Google Flights zeigen. Laut dem Portal Airlive.net soll es zudem die Anordnung geben, dass russische Fluglinien Männern zwischen 18 und 65 Jahren keine Flugtickets mehr verkaufen dürfen, sofern sie keine Genehmigung durch das Verteidigungsministerium vorlegen könnten. Vorerst konnte diese Information jedoch nicht unabhängig überprüft werden.

Mittwochfrüh hatte Präsident Putin bei einer Ansprache im Fernsehen die Teilmobilisierung von Russlands Streitkräften befohlen. Insgesamt 300.000 Reservisten sollen zum Kampf gegen die Ukraine eingezogen werden. Hintergrund dürften personelle Schwierigkeiten Russlands bei dem am 24. Februar begonnenen Angriffskrieg sein. (APA, Reuters, red, 22.9.2022)