Im Dezember 2021 hatte der Mann in Korneuburg drei Jahre Haft erhalten, sein Verteidiger legte Berufung ein. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Korneuburg/Krems – Ein wegen sexuellen Missbrauchs nicht rechtskräftig verurteilter Mediziner soll im Krankenhaus Krems beschäftigt und als Ausbilder und Lehrarzt an einer Privatuniversität tätig sein. Der Mann hatte im Dezember 2021 in Korneuburg drei Jahre Haft erhalten, sein Verteidiger legte Rechtsmittel ein. Der Dienstgeber kannte die Vorwürfe offenbar nicht. Der Sachverhalt werde geprüft, teilte die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur (LGA) am Mittwoch auf Anfrage zu Medienberichten mit.

Landesgesundheitsagentur als Arbeitsgeber



Ins Rollen gekommen war der Fall nach Anzeigen im Herbst 2020. Der Mann soll sich an Mädchen vergangen haben. Er erhielt unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person und wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses drei Jahre unbedingte Haft, teilte Wolfgang Schuster-Kramer, Sprecher des Landesgerichts Korneuburg, auf Anfrage mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Nichtigkeitsbeschwerde sei vom Obersten Gerichtshof abgewiesen worden, das Oberlandesgericht Wien müsse über die Berufung der Verteidigung – und damit über die Strafhöhe – entscheiden. Bei dem Mediziner soll es sich laut "Heute" und "Kurier" um einen ehemaligen Feuerwehrarzt und Jugendleiter der Freiwilligen Feuerwehr handeln, der zuvor in einem Krankenhaus in Wien gearbeitet haben soll.

Seit Frühjahr 2021 ist der Arzt bei der LGA beschäftigt. "Unmittelbar nach mündlicher Information an die LGA Niederösterreich über die Vorwürfe bzw. gerichtlichen Verfahren wird derzeit der genaue Sachverhalt u.a. mit dem Mitarbeiter und dem Universitätsklinikum Krems erhoben. Sobald diese Informationen gesichert vorliegen, werden die weiteren dienstrechtlichen Schritte gesetzt", hieß es auf in einer Stellungnahme der LGA. Der Mediziner soll dem Vernehmen nach seit Wochenbeginn zu keinen Diensten mehr eingeteilt worden sein. (APA, red, 22.9.2022)