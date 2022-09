Am Montag wurde Königin Elizabeth II. im Schloss Windsor beerdigt. Foto: APA/AFP/POOL/JACOB KING

London – Die Grabstätte von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor ist ab 29. September für Besucher zugänglich. Dann öffnet die royale Residenz westlich von London nach der königlichen Trauerzeit und dem Staatsbegräbnis wieder ihre Türen für die Öffentlichkeit. Die Queen war am 8. September gestorben und am Montagabend in einer privaten Zeremonie an der Seite ihres Ehemanns Prinz Philip in einer kleinen Seitenkapelle der St.-Georges-Kapelle auf dem Schlossgelände beigesetzt worden.

In dieser König-George-VI.-Gedenkkapelle wurde mittlerweile eine neue Grabplatte eingesetzt, wie der Palast mitteilte. Die Inschrift umfasse nun die Namen und Lebensdaten der Queen, ihrer Eltern und ihres Ehemanns. Dazu prangt das Zeichen des Hosenbandordens auf dem Stein, in dem alle vier Royals Mitglieder waren. (APA, 22.9.2022)