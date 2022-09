Die US Marshals setzen eine Belohnung von 40.000 Dollar für die Festnahme von "Fat Leonard" aus. Foto: AP

USA/Venezuela– Der malaysische Rüstungsunternehmer, der Anfang September wenige Woche vor seiner Verurteilung aus den USA geflohen war, wurde mehreren internationalen Medienberichten zufolge in Venezuela verhaftet. Leonard Glenn Francis, wegen seines starken Übergewichts "Fat Leonard" genannt, inszenierte einen der größten Bestechungsskandale in der Geschichte des US-Militärs, der mehr als ein Jahrzehnt dauerte.

Francis hatte sich 2015 schuldig bekannt, Prostitutionsdienste, Luxushotels, Zigarren, Feinschmeckermahlzeiten und mehr als 500.000 Dollar Bestechungsgelder an Marinebeamte und andere Personen gezahlt zu haben, um sein in Singapur ansässiges Schiffswartungsunternehmen Glenn Defense Marine Asia Ltd (GDMA) zu unterstützen. Konkret ging es dabei um die Beschaffung geheimer Informationen über Bewegungen von Marineschiffen in Südostasien, wo Francis' Firma in mehreren Häfen operierte.

Belohnung von 40.000 Dollar für Festnahme

Francis stand in San Diego unter Hausarrest, als er am 4. September seine GPS-Fußfessel abtrennte und flüchtete. Die US-Behörden setzten daraufhin eine Belohnung von 40.000 Dollar für seine Festnahme aus. Am Dienstagmorgen endete die internationale Fahndung mit seiner Verhaftung durch venezolanische Behörden am Dienstagmorgen auf dem Flughafen von Caracas, als er gerade ein Flugzeug in ein anderes Land besteigen wollte, teilte der US-Marshals Service am Mittwoch mit.

Francis durfte vor dem Urteilsspruch zu Hause bleiben, um sich medizinisch versorgen zu lassen, während er mit der Staatsanwaltschaft kooperierte. Mit seiner Hilfe konnten 33 von 34 Angeklagten, darunter mehr als zwei Dutzend Marineoffiziere, verurteilt werden. Vier Marineoffiziere wurden im Zusammenhang mit dem Skandal für schuldig befunden. Weitere 29 Personen, darunter Marinebeamte, Auftragnehmer und Francis, hatten sich laut US-Medien schuldig bekannt.

Es gab keine unmittelbare Auskunft darüber, wann Francis an die USA ausgeliefert werden könnte. (awie, 22.9.2022)