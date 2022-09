Im Schnitt muss ein durchschnittlicher Haushalt mit rund 44 Euro mehr im Monat rechnen, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Mittwoch mit

"Außergewöhnlich hohe Beschaffungskosten" seien der Grund für die Erhöhung des Gaspreises, schreibt die Linz AG. Foto: IMAGO/teamwork/IMAGO/Achim Duwentäster

Linz – Am Mittwoch kündigte die Linz AG eine Erhöhung des Energie-Grundpreises und des verbrauchsabhängigen Arbeitspreises ab 1. Oktober an, wie ooe.orf.at berichtete. Der Grundpreis steigt von 32 Euro auf 33,09 Euro pro Jahr. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh wird der verbrauchsabhängige Arbeitspreis dem Unternehmen zufolge auf 7,42 Cent pro Kilowattstunde angehoben. Insgesamt muss somit um 3,50 Cent mehr pro kWh gezahlt werden. Für einen durchschnittlichen Haushalt entstehen dadurch in einem Monat Mehrkosten von rund 44 Euro, rechnet die Linz AG vor.

Als Grund für die Erhöhung nennt das Unternehmen die "außergewöhnlich hohen Beschaffungskosten". In der Aussendung heißt es weiter, dass es möglich ist, die Preise nicht in vollem Index-Umfang anzuheben. "Die Erhöhung fällt aktuell um ein Drittel geringer aus, als es die Indexwerte vorsehen würden", sagt der Energievertriebsleiter, Peter Steinberger. (awie, 22.9.2022)