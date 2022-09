In Zeiten der Krisen braucht es für viele Menschen nicht unbedingt einen eigenen Tag, der daran erinnert, wie wichtig es für die Umwelt wäre, das Auto öfter stehen zu lassen und auf andere Verkehrsmittel wie Fahrrad oder Öffis umzusteigen. Und doch dient der Aktionstag dazu, Aufmerksamkeit zu generieren – in einigen Städten finden zu diesem Anlass Straßensperren, Informationsveranstaltungen und Feste statt. So beispielsweise in Graz, wo jedes Jahr ein anderer Stadtteil für den Autoverkehr gesperrt wird. Heuer dreht sich im Bezirk Gries rund um die Andrä-Kirche alles um die autofreie Mobilität.

Waren autofreie Tage in den 50er, 60er- und 70er-Jahren in der Schweiz, Deutschland und Österreich zu unterschiedlichen Zeitpunkten und über oft nur kurze Episoden sogar verpflichtend einzuhalten, setzt der Aktionstag heute auf Freiwilligkeit.

Wie ist das bei Ihnen?

Wussten Sie überhaupt, dass am 22. September autofreier Tag ist? Nehmen Sie diesen Tag zum Anlass, nicht mit dem Auto zu fahren? Oder hat sich Ihre Nutzung ohnehin in der letzten Zeit verändert, und Sie steigen weniger häufig ins Auto? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 22.9.2022)