Nervt Passagiere am meisten: wenn Mitreisende im Flugzeug gegen die Rückenlehne treten. Foto: Getty Images/iStockphoto/MediaProduction

"Welche Verhaltensweisen von Mitreisenden nerven Sie, wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen?" – diese Frage hat das US-Onlinemagazin The Vacationer 1.098 Erwachsenen (ab 18 Jahren) gestellt. Obwohl es sich bei den Umfrageteilnehmern um US-Amerikanerinnen und -Amerikaner handelt, sind die Antworten wohl global gültig.

Wenig überraschend sind die beiden lästigsten Verhaltensweisen, die zudem gleichauf liegen, störende, betrunkene Passagiere und Tritte gegen die Rückenlehne, die beide 59,11 Prozent erreichten. An dritter Stelle stehen mit 48 Prozent übelriechende Mitreisende mit zu viel Parfum oder mangelnder Hygiene. Schlechte Erziehungsmethoden standen ebenfalls auf der Liste: 46,81 Prozent der Befragten fühlten sich von Kindern bzw. deren Eltern belästigt, die ihren Nachwuchs nicht im Griff haben.

Gegenseitiges Befummeln

Als weitere unangenehme Verhaltensweisen wurden übelriechendes Essen, das Beanspruchen der Armlehnen, das Zurücklehnen des Sitzes, zu viel Reden, unangemeldetes Ein- und Aussteigen, laute Musik und das Ausziehen der Schuhe genannt. Die Menschen ärgern sich auch über Pärchen, die sich gegenseitig befummeln, und über Mitfreisende, die zu oft aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Nur 11,57 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich durch nichts gestört fühlen.

Nach Angaben des Umfrageanalysten Eric Jones, Assistenzprofessor für Mathematik am Rowan College South Jersey, hat die Umfrage ein Vertrauensniveau von 95 Prozent und eine Fehlermarge von plus/minus 3,018 Prozent. An der Umfrage nahmen 47,27 Prozent Männer und 52,73 Prozent Frauen teil. 22,50 Prozent der Befragten waren zwischen 18 und 29 Jahre alt, 24,95 Prozent zwischen 30 und 44 Jahre, 32,60 Prozent zwischen 45 und 60 Jahre und 19,95 Prozent über 60 Jahre.

Interessant sind auch die demografischen Daten dieser Umfrage. Männer ärgerten sich eher als Frauen über Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Frauen beschwerten sich jedoch mehr über redselige oder flirtende Fluggäste, unabhängig davon, ob sie selbst betroffen waren oder Zeuge einer Belästigung von Mitreisenden wurden.

Rund 46 Prozent der über 60-jährigen Amerikaner gaben an, dass sie sich darüber ärgern, wenn ein Mitreisender die Armlehne in Beschlag nimmt, und rund 51 Prozent der über 60-jährigen Fluggäste empfanden es als störend, wenn Passagiere ihre Sitze vollständig zurücklehnen. Allerdings scheinen ältere Fluggäste auch geduldiger zu sein, wenn ein anderer Fluggast sich zu oft streckt oder aufsteht, um auf die Toilette zu gehen. Am anderen Ende des Spektrums empfanden die jüngsten Fluggäste dieser Studie (zwischen 18 und 29 Jahren) diese Verhaltensweisen am wenigsten als störend. (red, 26.9.2022)

Hier ist die vollständige Liste der Verhaltensweisen, durch die sich Flugreisende gestört fühlen:

Gegen die Rückenlehne des Sitzes treten – 59,11 Prozent Betrunken und störend – 59,11 Prozent Gerüche durch schlechte Hygiene oder zu viel Parfüm – 48,00 Prozent Unaufmerksame Eltern / schlechte Erziehung – 46,81 Prozent Essen von übelriechenden Lebensmitteln – 39,80 Prozent Armlehnen in Beschlag nehmen – 39.07 Prozent Den Sitz vollständig zurücklegen – 38,25 Prozent Zu viel reden – 29,87 Prozent Vordrängen beim Ein- oder Aussteigen– 29,60 Prozent Zu laut Musik hören oder zu laut Filme schauen – 28,96 Prozent Schuhe ausziehen – 23,59 Prozent Flirten mit Passagieren oder Flugbegleitern – 21,89 Prozent Häufiges auf die Toilette gehen oder Strecken – 19,95 Prozent Den Platz in der Gepäckablage viele Reihen vor dem Sitz nutzen – 18,12 Prozent Übermäßig zärtliche Paare – 14,12 Prozent Zu viel von den Flugbegleiterinnen und -begleitern verlangen – 13,02 Prozent

Keiner dieser Punkte – 11.57 Prozent