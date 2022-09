Der Mann wurde am Abend in Innsbruck festgenommen. Das Opfer ist außer Lebensgefahr, die Polizei ermittelt wegen versuchen Mordes

Die Polizei nahm den Verdächtigen Mittwochabend im Innsbrucker Stadtzentrum fest. Foto: Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Innsbruck – Ein 24-Jähriger hat Mittwochabend in Innsbruck offenbar versucht, seine Lebensgefährtin mit einem Messer zu töten. Der Mann attackierte die 29-Jährige laut Polizei mit einem Küchenmesser und fügte ihr mehrere Stichverletzungen im Bereich des Thorax und des Unterbauchs zu. Der mutmaßliche Täter flüchtete und wurde gegen 22 Uhr bei einer Fahndung in der Maria-Theresien-Straße festgenommen. Die Frau schwebt nicht in Lebensgefahr.

Die 29-Jährige schaffte es noch, auf die Straße zu flüchten, wo sie zusammenbrach. Sie wurde von Passanten erstversorgt, die auch die Rettungskette in Gang setzten.

Die Tatwaffe wurde in der Wohnung des Opfers im Stadtteil Saggen entdeckt, der 24-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Verdachts des versuchten Mordes, eine Einvernahme soll noch am Donnerstag stattfinden. (APA, 22.9.2022)