Am Mittwochabend wurde ein 63-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden. Sein Sohn gestand die Tat wenig später der Polizei

Die Polizei fand die Leiche des Opfers mithilfe der Feuerwehr. Foto: APA/LUKAS HUTER

Innsbruck – In Innsbruck besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Ein 63-Jähriger wurde am Mittwochabend von der Polizei tot in seiner Wohnung im Stadtteil Hötting gefunden. Der Österreicher wies Schnittverletzungen auf. Wenig später wurde der Sohn des Mannes bei der Polizeiinspektion am Flughafen vorstellig und teilte mit, einen Mord begangen zu haben.

Der 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Derzeit sind umfangreiche Erhebungen zum Sachverhalt im Gang, unter anderem um die genaue Todesursache festzustellen. Die Polizei war zur Wohnung des Opfers gerufen worden, weil ein Unglücksfall befürchtet worden war. Mithilfe der Feuerwehr gelang es den Beamten, über den Balkon die Wohnung zu betreten, wo die Leiche entdeckt wurde. (APA, 22.9.2022)