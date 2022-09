Anthea bringt den Dance im Hardstyle-Emo-Stil zurück: Die Songs nennen sich "Illusion", Earth Crisis" oder "Alive" und fühlen sich an wie die frühe 2000er-Tribal-Bewegung. Foto: IG: @anthea___________ foto by: @juleeharather

Welcome to the underground! Es gibt Partys, die sich in Untergrundbögen und Off-Locations platzieren und mit elektrisierenden Sounds die Elektrolyten des Körpers ausputzen. Solche versammeln sich an diesem Wochenende vermehrt.

Freitag, 23.9.

Four to four, back on the dancefloor – die legendären Partys sind seit 20 Jahren dabei, den Underground stetig neu zu etablieren und auch mit einem eigenen Label (Disko 404) zu verfestigen. Mit Dubstep, Jungle, Juke, DnB, Footwork und Breaks schütteln sie die Gemüter und Körper derer, die sich auf schnelle und vielfältige Rhythmen im Platten-Scratchen der 90er einlassen können. Hyperdub Records aus UK mischt sich im Line-up mit Kurt Steinwald und DJ Paprika im Forum Stadtpark in Graz. Massive recommendation for thiz one, peepz! Ein Festival, das sich den "appropriate sounds" für eine verdorbene Zukunft widmet, nennt sich Unsafe+Sounds. Bis zum 1. Oktober verwandeln sich die Zacherlfabrik im 19. Bezirk und das Werk Wien in Spielstätten extremer Töne, störrischer noisey DJ-Sets und expressiver Performances. Artists wie Kim Leclerc, DJ Ebhardy oder Anthea sind am Freitag zu belauschen und zu betanzen. Bei Electropia – Parallel Systems werden Electronic Live-Acts präsentiert, die experimentelles und industrielles Sounddesign mit analogem Live-Video-Synthesizer kombinieren und so digitale und analoge Kunst audiovisuell reflektieren.

Samstag, 24.9.

Kassetten Zur Legende ist eine monatliche Mixtape-Reihe in der Wolfgang-Schmälzl-Gasse 22, 1020 Wien, dessen #3 mit den Producings von Akrüül gehandhabt wird. 25 Stück pro Release sind das Verkaufslimit, erhältlich nur vor Ort, und musikalisch begleitet wird diese Abendversammlung natürlich auch von Akrüül mit seinem ambient-experimentellen Sound. "It’s time for the Perculator" kennen Sie wohl? Der fast 30-jährige Track ist ein wiederkehrendes Symbol für einen gewissen Rave-Charakter und wird häufig für Veranstaltungsreihen eingesetzt. Perculate findet sich am Samstag im Ponyhof in Wien ein. Polyxene, DJ Topspin und S.verin sind ebenso wiederkehrende DJs des guten Elektro- und Technosounds. (Nadine Cobbina, 23.9.2022)