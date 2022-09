Über den Podcast



"Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at. Und mit einem Premium-Abonnement über Apple Podcasts können Sie die Arbeit unseres Podcast-Teams direkt unterstützen.

Unserer aller Flexibilität, Resilienz und Denken in Szenarien werden stark gefordert. Am 24. September widmet sich DER STANDARD in einer Schwerpunktausgabe zum Thema "Ungewissheit" genau diesen und vielen weiteren aktuellen Fragen. Jetzt Aktionsabo bestellen!