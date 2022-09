Man kennt jede Szene, kann alle Dialoge mitsprechen – es gibt Filme, die man so oft gesehen hat, dass man sie in- und auswendig kennt. Welche sind das bei Ihnen?

Schon Kinder lieben es, wenn bei ihren ersten Ausflügen in die aufregende Welt des Fernsehens viel Wiedererkennungswert besteht – und genießen es, sich auch zum hundertsten Mal etwas anzusehen, was sie bereits bis ins Detail kennen. Langeweile kommt da keine auf.

Erwachsene sind oftmals nicht viel anders: So manch einer hat so seine Filme, die er nie müde wird, noch einmal anzuschauen. Meist liegt das daran, dass diese subjektiv oder in der allgemeinen Wahrnehmung besonders gut sind – oder auch so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Jedes Mal wieder freut man sich auf bestimmte Szenen, fiebert anderen entgegen und macht sich einen Spaß daraus, mit der gleichen Betonung legendäre Filmzitate eins zu eins synchron mitzusprechen.

"Jetzt pass auf – gleich kommt die beste Szene!" Foto: Getty Images/iStockphoto/AntonioGuillem

Filmklassiker, die man sich immer wieder gerne ansieht

Oftmals sind die Filme, von denen man nicht genug bekommen kann, Kultklassiker – von "Dirty Dancing" bis "Krieg der Sterne". Manches sieht man sich saisonal immer wieder an, weil es beispielsweise zuverlässig immer zu Weihnachten im Fernsehen läuft – etwa "Tatsächlich … Liebe", "Ist das Leben nicht schön?", die "Sissi"-Trilogie oder die "Stirb langsam"-Filme. Immer wieder lachen können viele bei Komödien wie "Muttertag" oder "Die nackte Kanone". Genauso gibt es Filme, die man im eigenen Freundeskreis wieder und wieder anschaut, weil alle Beteiligten sie lieben – sei es "The Rocky Horror Picture Show" oder "Pulp Fiction".

Und manchen alten Zeichentrickklassiker aus dem Hause Disney, von "Der König der Löwen" über "Susi und Strolchi" bis hin zu "Arielle", hat man (damals noch auf VHS-Kassette) selbst immer wieder sehen wollen, als man klein war – und erlebt später, dass auch die eigenen Kinder sich daran nie sattsehen können.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Filme sind Ihre absoluten Dauerbrenner – und worin besteht der Reiz, der diese immer wieder sehenswert macht? Welchen Streifen, den andere gar nicht so gut kennen, haben Sie unzählige Male gesehen? Und mit wem sehen Sie am liebsten Filme immer wieder an? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Daniela Herger, 26.9.2022)