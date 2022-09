"Edition Zukunft Klimafragen" wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.

CCS – diese drei einfachen Buchstaben sollen dabei helfen, die Klimaziele zu erreichen und Treibhausgase sicher zu verwahren. CCS steht für Carbon Capture and Storage, was so viel bedeutet wie Kohlenstoffdioxid auffangen und speichern. Getestet wird die Technologie bereits seit Jahren. Vor wenigen Wochen hat der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre nun das Projekt Northern Lights präsentiert, das verspricht, das gesamte in Europa produzierte CO2 sicher unter der Nordsee zu lagern.



Wie das funktioniert, wie viel es kostet und ob sich damit viele Klimawandelprobleme im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auflösen, erklärt Tobias Pröll vom Institut für Verfahrens- und Energietechnik der Universität für Bodenkultur Wien im Podcast "Edition Zukunft Klimafragen". (Julia Beirer, Alicia Prager, Philip Pramer, 23.9.2022)