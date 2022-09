Der ORF baut sein Kinderprogramm um. "Jurassic World: Neue Abenteuer", "King Julien" und "Spirit – Wild und frei" sind demnächst auf ORF 1 zu sehen. Die insgesamt 26 Folgen von "Jurassic World" sind ab 24. September immer samstags um 10.45 Uhr und 11.05 Uhr angesetzt. Dabei ist Darius Bowman – ein großer Dino-Fan – auf der Isla Nublar unterwegs. Auf der Insel werden echte Saurier gezüchtet und Darius erlebt schon bald mit neu gewonnen Freunden große Abenteuer.

. "Jurassic World: Neue Abenteuer", ab 24. September in ORF 1. Foto: ORF/Universal

"King Julien" startet am 27. September. Die 52 Folgen rund um den Lemur Julien, der Madagaskar in eine einzige, riesige Party verwandeln möchte, sind von Montag bis Freitag um 7.30 Uhr zu sehen.

"King Julien" startet am 27. September. Foto: ORF/Universal

"Spirit – Wild und Frei" läuft ab 7. Oktober wochentags um 7 Uhr in ORF 1. Darin muss das Mädchen Lucky mitten in den wilden Westen ziehen, was ihr gar nicht gefällt. Bald lernt sie jedoch neue Freunde kennen und gewöhnt sich an das Leben am Land. Zum wilden Mustang Spirit knüpft sie eine ganz besondere Freundschaft.

Ab 7. Oktober in ORF 1: "Spirit – Wild und Frei". Foto: ORF/Universal

(APA, 22.9.2022)