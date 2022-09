Am 9. Oktober wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Die Auswahl auf dem Stimmzettel ist dabei so groß wie noch nie. Sieben Männer, einschließlich des Amtsinhabers Alexander Van der Bellen, stehen zur Wahl. Auffällig ist nicht nur, dass keine Frau antritt. Vier der Kandidaten stehen klar am rechten Rand. Warum treten plötzlich so viele Herausforderer aus demselben Lager an? Und wer profitiert von diesem Wahlkampf?

In dieser Folge von Inside Austria stellen wir die sechs Herausforderer von Van der Bellen vor und fragen, warum so viele von ihnen rechts außen stehen. Wir wollen wissen, welche Strategie dahintersteckt und wie sich ein so rechtsgerichteter Wahlkampf auf das Klima im Land auswirkt. Und wir fragen, ob die Wahl um die Hofburg wirklich schon entschieden ist. (red, 24.9.2022)



In dieser Folge zu Gast: Jan Michael Marchart (Innenpolitikredakteur beim STANDARD), Oliver Das Gupta (Autor bei SPIEGEL und STANDARD). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Mitarbeit: Mirjam Saleh, Ole Reißmann und Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits